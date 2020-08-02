鄭明典PO一張圖：「哈格比」稍有增強、最近台灣的距離再減一點點

▲氣象局持續發布哈格比海警，資深預報員徐仲毅說明，仍不排除有發陸警可能。（圖／記者徐斌慎攝）

記者賴文萱／台北報導

輕颱哈格比持續朝台灣逼近，氣象局長鄭明典表示，和更早初始場的預報相比，預報的颱風強度稍有增強，移動速度減慢一點點，然後最近台灣的距離再減一點點。氣象局持續發布哈格比海警，颱風中心預計掠過東北部近海，以今晚到明天上午最接近台灣，但仍不排除發陸警可能。

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▲哈格比颱風和更早初始場的預報相比，預報的颱風強度稍有增強，移動速度減慢一點點，然後最近台灣的距離再減一點點。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象局長鄭明典上午在臉書PO出電腦模式預報指出，和更早初始場的預報相比，預報的颱風強度稍有增強，移動速度減慢一點點，然後最近台灣的距離再減一點點。和其他模式結果比對，颱風路徑和風雨預報應該不會有明顯修訂，這算是一致性、持續性很高的預報條件。

▲哈格比颱風來到家門口，氣象局持續發布海警。（圖／翻攝自RAMMB）

哈格比2日11時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約430公里之海面上，以每小時16公里速度，向西北轉北北西進行。其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計颱風有稍增強趨勢。台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象預報員徐仲毅表示，颱風預計掠過東北部近海，周二進入中國大陸，今晚到明白天是最接近台灣，明天會是颱風影響台灣風雨最明顯時候。強度部分，目前為輕颱，接近台灣期間有稍增強趨勢。

今天白天各地仍高溫炎熱，北部甚至有36度以上高溫發生機會，台北已觀測到36.1度高溫，全台都要留意午後雷陣雨發生，其中，各地山區、中南部地區可能出現短時大雨或豪雨。

▲今日受影響的雨區曝光。（圖／記者徐斌慎攝）

由於颱風路徑預報仍不確定性，雖是以海警機率高，但因為颱風已經相當接近台灣陸地，如果太平洋高壓勢力比預期強，路徑可能會再偏西，不排除發布陸警。

隨著颱風接近，晚上之後在颱風附近的北部、東北部降雨機率提高外，西南風逐漸增強，中南部也會有明顯降雨。明天白天是影響降雨最明顯一天，北部、東北部地區，降雨機率除比今天高，西半部、東北部也可能出現局部大雨或豪雨。

颱風遠離後，周二仍受到低壓帶影響，各地天氣也不穩，一直要到周三、四之後，才會恢復夏季午後雷陣雨天氣型態。

▲雨區預報圖。（圖／翻攝NCDR）

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