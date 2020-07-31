杯酒釋兵權！「李郝體制」從肝膽相照到水火不容

▲李登輝、郝柏村 。（合成圖／ETtoday資料照、記者邱顯燁翻攝）

政治中心／綜合報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。他1988年繼任蔣經國為總統及國民黨主席，但因無軍事背景，相當忌憚長期掌握軍權的時任參謀總長郝柏村。1990年，國民黨爆發「二月政爭」，以李登輝、本省人為主的「主流派」在驚濤駭浪中獲勝，以外省人為主的「非主流派」則黯然落敗；而李登輝在2016年出版的《餘生：我的生命之旅與台灣民主之路》中，就揭露國民黨的鬥爭內幕，且說明當年怎麼把郝柏村先升行政院長再後貶的過程。

李登輝提到，郝柏村曾說過「只要有我在，15年內都不會讓李登輝為所欲為」，但李登輝繼任總統後，隔年先讓郝柏村升國防部長，讓他離開參謀總長職位。他透露，當年黨國不分，已故第一夫人蔣宋美齡還為此召見過他，並表達不希望他撤換郝柏村參謀總長位置，但最後他以「違憲」為由拒絕。

到了1990年，李登輝經國民大會選舉成為中華民國第8任總統。他甫出任後，就提拔郝柏村成閣揆，一方面是削弱他的軍權，二方面則可平息「非主流派」力保時任行政院長李煥風波，同時達到安撫黨內各派系矛盾的效果。而郝柏村同意接受提名，也讓李登輝放下心中大石，自此「李郝體系」成形。

但這段關係僅維持3年，兩人就從肝膽相照變成水火不容。郝柏村當年將出任閣揆的消息傳出後，引發輿論譁然，被批評是「軍人干政」，對此李登輝要求郝柏村提前放棄一級上將終身榮譽，所以最後郝柏村以文人身份上任。

對於李登輝的出招，郝柏村也在離開國防部長職位之前，修改國防組織法，將軍政、軍令系統結合，國防部長直接向行政院長負責，目地就是不讓李登輝握軍權，這也種下李郝體制分裂的開端。

郝柏村上任後，李登輝企圖壓制郝柏村在軍系的聲勢而重用總統府參軍長蔣仲苓，國安局長宋心濂，且在安排軍中人事時，刻意把郝柏村拋在一邊，不久就傳出府院不和的說法；而兩人關係生變的關鍵點之一，是時任立委葉菊蘭揭發郝柏村在行政院內召開軍事會議，縱使郝柏村自認沒有逾權，但李登輝並未相挺，僅透過府方回應，讓郝柏村相當不滿。

1992年國民黨在立委選舉中挫敗，李登輝以「建立行政院向立法院負責」為由，要求郝柏村辭職，但對方堅持由國民黨中常會通過才辭職。直至1993年1月30日，郝柏村在國民大會閉幕典禮上，遭到民進黨國代及一些國民黨主流派國代高喊下台，因不甘受辱，郝柏村高呼「中華民國萬歲，消滅台獨」後宣布辭職，「李郝體制」自此畫下句點走入歷史。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 快訊／前總統李登輝病逝 享耆壽98歲！

► 快訊／前總統李登輝辭世 北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

► 蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代 下令務使治喪儀典哀榮隆重

更多熱門新聞...

► 馬英九悼念：李登輝解除戒嚴、開放組黨 對台灣民主化有貢獻

► 影／台灣首位民選總統 李登輝叱咤政壇30年的5大關鍵時刻

► 李登輝19:24病逝遺體暫放北榮 院方設置追思所

►振興一下我們的美麗