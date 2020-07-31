超市前驚見喪屍末日景象！　5男女「時間暫停」...詭異倒在廣場上

記者李振慧／綜合報導

英國南約克郡(South Yorkshire)一連鎖超市前近來出現駭人景象，許多面容憔悴的男女彷彿「喪屍上身」一樣，以不正常姿勢四處倒在廣場以及椅子上，詭異畫面看起來宛如時間暫時停止，被網友形容根本就是《陰屍路》影集的末日場景。

這段影片近來被當地媒體Sheffield Online分享至臉書上，影片中可看到，約有5名男女一動不動倒在伯恩格里夫(Burngreave)的一間Tesco超市前，除了有男女詭異倒在地上，還有人垂坐在長椅上、或是靠在牆上，奇怪的畫面在網路上引發討論，然而當地人卻表示其實早就見怪不怪。

一名婦女表示，「這種景象每天都在皮茨莫爾(Pitsmoor)發生，每次我去Tesco購物的時候，我都會看到他們在附近喝酒嗑藥」，另一名民眾則說，「他們完全沒有羞恥心，可憐小朋友坐公車時會看到這種畫面，有夠噁心，一點都不尊重別人」。

報導中指出，雖然尚不清楚是什麼樣的藥物造成這種景象，不過當地近來興起一種新流行的合成藥物，據了解極容易令人上癮，並且每次費用只需英鎊5元（約台幣192元）便可獲得迷幻效果，詳細案情仍待警方對外公布。

▼英國一群男女詭異倒在廣場上，原因令人好奇。（圖／示意圖／達志影像）

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