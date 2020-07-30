13歲男跌倒驚見自己「身體被魚竿刺穿」 　距離靜脈只差1公分！

▲少年慘被魚竿刺穿，差一點就喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名13歲少年騎腳踏車回家時不小心跌倒，起身發現自己竟然被所帶的魚竿刺穿，送醫治療後發現，魚竿不但從腹部整個貫穿背部，只差半英寸（約1.27公分）就會刺穿靜脈導致他死亡。

英國《鏡報》報導，事件發生在本月5日，從照片中可看到，少年身體遭魚竿刺入並從背部穿出，由於生命情況十分危險，被緊急送到莫斯科州沃斯克列先斯克市(Voskresensk)醫院接受治療。

醫生茲維列夫(Andrey Zverev)表示，由於魚竿距離靜脈只差1、2公分，並且從背部刺出約10公分的魚竿，讓如何將患者放置在手術台上都成為一個大問題，「移除魚竿後患者可能會大量出血，過程若稍有不慎會產生致命後果」，幸好手術最後十分順利，少年休養12天後已順利出院。

Boy, 13, miraculously survives after being impaled by his own fishing rod https://t.co/LaVQ6ESJJi — Manolis Koutselakis (@manolhs) July 29, 2020

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