地中海小島遊客頻失控！男子21m懸崖躍下「撞斷脊椎」 少年派對太嗨竟跳樓

▲西班牙伊維薩島（Ibiza）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

西班牙伊維薩島（Ibiza）位在地中海西部，是歐洲著名的渡假勝地，疫情減緩解封後，許多人迫不及待來此旅遊，卻也導致「失控」意外頻頻發生。近日就有一名英國旅客從海岸邊一處21公尺高的懸崖跳下，當場撞斷脊椎。

根據《太陽報》報導，伊維薩島聖安東尼奧鎮（San Antonio）知名的觀賞日落景點「內格雷特角」（Cap Negret），沒想到29日下午3時左右，卻有一名來自英國的30多歲旅客，直接從此處高達70英呎（約21公尺）高的懸崖跳下，當場撞斷脊椎。

在附近海灘戲水的遊客紛紛伸出援手，在救難人員趕抵前將他拉出水中，隨後當地的警察、國民警衛隊、消防員和救護人員都在現場進行救援；目前這名遊客還在加護病房進行觀察。

除此之外，還有一名26歲的英國男子在鄰近馬略卡島（Majorcan）的一處公寓三樓跳下，當時這名男子和女友都在房屋內，幸好他直接掉落在陽台，目前沒有生命危險，警方也正在調查他「跳樓」的原因，不排除是派對氣氛太嗨，在朋友的鼓舞之下才會跳下。

其實這已不是第一次有旅客玩過頭釀成悲劇，在2018年8月時，有一名英國旅客在慶祝24歲生日時，同樣從伊維薩島的一處懸崖跳下，儘管他試圖跳到深水區，但還是一頭撞上海中的岩石，當場身亡。

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