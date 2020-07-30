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墜30公尺高瀑布！6歲女童奇蹟生還　她驚曝：在水底看到魚

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▲威爾斯的塞納莫爾瀑布（Ceunant Mawr waterfall）。（示意圖／達志影像）

▲女童摔落塞納莫爾瀑布（Ceunant Mawr waterfall）。（示意圖／達志影像）

實習記者任珈萱／綜合報導

英國一位6歲女童和家人到威爾斯的塞納莫爾瀑布（Ceunant Mawr waterfall）遊玩，沒想到女童卻失足墜落瀑布，所幸被一位撒瑪利亞人士救上岸，送醫檢查後，除了身上有幾處瘀青外，並無大礙。事後她受訪時表示，自己在瀑布水底看到一條魚。

根據英國「每日郵報」報導，女童名叫菲比（Phoebe），她日前和家人一同到塞納莫爾瀑布遊玩，卻失足從100英尺（約30公尺）的瀑布墜落。菲比的母親見狀後大聲呼救，馬上叫男友博蘭德（Liam Bolland）衝去水邊看狀況，但沒想到博蘭德跳入水中後，自己也被困住，也開始大聲呼救，並設法拉著樹根爬出來。

博蘭德表示，「當我聽到我的伴侶菲比媽媽的慘叫時，我正在從觀看區域拍照，我轉過身，她臉上的恐怖表情令人恐懼，她大喊『她跌倒了』，我馬上跳入水中，但在在冒泡的白水之下，根本看不見她；我試圖去找她，同時也試圖讓自己浮在水面上，但水底下很黑很冷，我真的很努力要找到她，但是我做不到。」

▲溺水,溺死。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲博蘭德要去救菲比，沒想到自己也差點溺水。（圖／取自免費圖庫Pexels）

所幸一位撒瑪利亞人士把菲比從水中拉起，並且立刻送往醫院，經檢查後發現菲比只有幾處瘀傷和手臂擦傷，並無生命危險。博蘭德也說，「菲比是一個了不起的小女孩，身上有幾處瘀青，手臂上有些擦傷；我很感謝那位救出他的先生，也擁抱了他。」

菲比事後受訪時表示，她掉入水中時相當的害怕，她記得當時一直往下沉，這時候她看到一條魚。當記者問她是否感到害怕，她先是回答「嗯，有點」，接著再說「只有」一點。

事發過後，一家人也回到瀑布，想弄清楚到底發生什麼事；最後討論的結果是，菲比不小心踩到一些被落葉蓋起來的凹洞，所以不小心跌倒掉下去。

格溫妮德議會發言人表示，這是一個非常不平坦的地區，有潛在危險，同時有提醒市民注意該地區，敦促公眾不要在水中游泳或洗澡；而該地區設有許多警告標誌，由理事會管理。

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