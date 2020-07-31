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英國敵視北京將付出代價！　中國駐英大使：別被「冷戰鬥士」綁架

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▲▼中國駐英大使劉曉明。（圖／路透）

▲中國駐英大使劉曉明。（圖／路透）▲▼中國駐英大使劉曉明。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

英國宣布2027年完全禁止華為設備後，加上近日「港版國安法」問題，讓中英關係陷入緊張。中國駐英大使劉曉明30日表示，若將中國當作敵對國家，就必須承擔這項外交政策的後果，墜此付出代價，並強調，北京政府仍希望和英國成為好友，呼籲別被「冷戰鬥士」給綁架。

劉曉明30日在倫敦大使館內召開記者會，並透過推特直播。他警告，英國不該將中國視為敵對國家，否則就須為此付出代價，自行承擔這項外交政策的後果，「中英應有足夠的智慧和能力來處理分歧，而不是讓反華勢力和『冷戰鬥士』綁架中英關係。」劉曉明也呼籲，英國應該要保持自主性，不該被美國所脅迫。

英國7月中宣布，禁止中國電信巨擘華為參與5G建設，且將在2027年前完全移除既有的華為設備；同時也開歐洲第一槍，在「港版國安法」通過後，中止與香港的引渡條款。此外交手段也讓中英的關係急速惡化，但也有不少分析指出，英國是迫於美國總統川普的壓力。

面對現場記者提問時，劉曉明也澄清，中國從來沒有威脅過英國，「中國政府不想威脅、挑戰或取代任何東西，如果您不想成為我們的合作夥伴和朋友，如果您將中國視為一個敵對國家，您將為此付出代價。」

至於英國政府日前宣布，符合英國國民（海外）護照（BNO護照）的香港居民，可申請特別簽證赴英，並能進一步申請居留權。對此，劉曉明則回應，不會將此視為合法的旅行證件。

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