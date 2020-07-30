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英國突分手華為　中國大使喊話：拒絕華為就是拒絕未來！

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▲▼大陸駐英大使劉曉明。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國駐英大使劉曉明。（圖／翻攝大陸外交部）

記者謝欣辰／綜合報導

中國駐英大使劉曉明在《南華早報》發表文章稱，英國政府宣布將在未來5G建設中「禁用華為」是一個令人失望和寒心的錯誤決定。他認為，拒絕華為就是拒絕機遇，就是拒絕增長，就是拒絕未來。

據「中國駐英國大使館」微信公號發布，劉曉明在文章中稱，拒絕華為就是拒絕機遇，200多年前，英國引領第一次工業革命，中國錯失了第一次工業革命的歷史機遇；當前第四次工業革命正蓬勃發展，而第五代移動通信網路是關乎第四次工業革命的關鍵基礎設施。他提到，英國拒絕華為，意味著放棄了5G領域最具創新能力的企業和最先進的技術，英國5G發展將落入慢車道，也可能錯失參與和引領第四次工業革命的時代先機。

劉曉明指出，華為曾是中英互利合作的典範，過去十年中國對英投資增長了20倍，中英企業在英國密切合作、協力創新、共同成長；英國制定了在2025年實現5G和全光纖網路全覆蓋的計畫，華為擁有強大製造能力和優秀研發團隊，本可為英國5G建設提供助力，英國在人才、技術和創意上也有比較優勢，但現在拒絕華為將使英國錯失中英在5G發展中優勢互補、攜手並進、共同引領5G時代的機遇。

▲▼ 華為5G示意圖。（圖／路透）

▲英國政策轉向，華為被排除在5G建設外。（圖／路透）

劉曉明稱，5G關乎全球經濟增長新動能，當前疫情對世界經濟造成嚴重衝擊，英國經濟遭遇數十年來最嚴重衰退，推動疫後經濟復甦是各國共同面臨的艱鉅任務；華為在英國運營20多年，累計採購投資30多億英鎊，創造2.6萬個就業機會，建立了5個研發中心，為英國電信業和經濟社會發展做出巨大貢獻。華為2018年宣布未來5年追加投資30億英鎊，但現在這些投資計畫將難以實現。

劉曉明表示，據英國電信運營商估計，將華為設備從通信網路中拆除，將耗費數十億英鎊，未來英國5G建設將推遲至少2至3年，多花費68億英鎊，英國消費者將最終為這一錯誤決定買單；更重要的是，中國是全球最具活力、增長最快的市場，連續14年成為世界經濟增長的主要發動機，中方歡迎包括英國在內的世界各國搭乘中國發展快車。拒絕華為將使英國錯失中國發展紅利，遲滯創新增長步伐，增加經濟復甦困難。

劉曉明說，5G關乎人類未來發展的方面，5G作為新一輪科技革命的代表性技術，與雲計算、大數據、人工智能、區塊鍊等結合，將開啟萬物互聯、人機深度交互、智能引領變革的新征程，為傳統產業數字化（數位化）轉型按下加速鍵，給未來全球發展注入新的強勁動力；據預測，至2035年，5G有望為全球經濟產出增加13.2兆美元，創造2230萬個就業機會。

劉曉明文末補充，中國已進入5G時代，到今年年底將建成60多萬個5G基站，擁有2億個5G用戶。在中國抗擊疫情過程中，5G在實現遠程診療發揮了重要作用，為患者提供了快捷優質的服務，為醫護工作者提供了更好的保護。疫情催生的無接觸經濟也生動詮釋了5G作為網路基礎設施的重要價值和廣闊前景。希望英國有識之士從中英合作和兩國人民福祉出發，在華為問題上傾聽理性聲音，做出明智選擇，擁抱機遇、擁抱增長、擁抱未來。

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