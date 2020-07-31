前AIT主席悼李登輝「完成台灣民主轉型」　讚完美延續蔣經國功業！

▲前總統李登輝辭世，國際間感到相當不捨。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

前總統李登輝因多重器官衰竭，30日於台北榮總辭世，消息一出震撼國際，被譽為「台灣民主之父」的李登輝曾在1995年訪美時與在北京擔任大使的芮效儉（Stapleton Roy）曾見過面，他大讚「李登輝是歷史重要人物，在兩岸關鍵緊繃時機，成為民選領袖，更象徵了民主轉型」。

根據《中央社》報導，芮效儉在回應中央社的郵件中提到，李登輝是歷史上重要的人物，且象徵台灣向代議政治與土生台灣人掌握政治權力的轉型，這兩項對於台灣都有重大的地緣政治影響，因為中華民國在台灣的合法性，不用再取決於宣稱全中國政府，而是透過民主選舉的正當合法性。

芮效儉說，李登輝總統任內見證兩岸局勢這項重大轉型的張力與機會，這項轉型是在台灣政治相對穩定的情況下發生的。後人會記得他在這個複雜的轉型過程中的領導角色。

此外，前AIT理事主席卜睿哲（Richard Bush）也表示，李登輝最重要的貢獻，是接下了蔣經國總統啟動的台灣全面民主轉型，就算困難無比還是順利完成。

卜睿哲表示，「民主轉型很快的改變兩岸關係，台灣公民對政府政策、表現有重要的發言權，美國很快地就知道這個事實，之後美國政府與台灣都根據這樣的實際狀況做出調整，並且互相學習」。

前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）則表示，李登輝過了豐富且充實的一生，充滿成就與不朽的時刻。

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