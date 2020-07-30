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埃及學生妹全身緊包　「塗大紅口紅跳辣舞」衣布下曼妙身材…遭火爆逮捕判2年！

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▲▼何珊因拍攝斗因遭到逮捕判刑兩年。（圖／翻攝自抖音@Haneen Hossam）

▲何珊因拍攝斗因遭到逮捕判刑兩年。（圖／翻攝自抖音@Haneen Hossam）

記者陳亭伃／綜合報導

來自中國的影音平台「抖音」（TikTok）在全球超過1.65億下載量，世界各國的年輕族群，幾乎都沉浸在抖音帶來的無國界娛樂之中，然而面對每一國的文化不同，也造成不同影響。日前埃及5名女子就因為在抖音上抹上鮮豔口紅大跳艷舞、聊天內容不當，引來當局關注，其中20歲的女大生何珊（Haneen Hossam）就因此遭到起訴，面臨2年有期徒刑。

根據英國《太陽報》報導，抖音在許多伊斯蘭國家中，同樣也掀起一陣流行，然而近日埃及有五名年輕女子因為在影片中出現「挑逗」行為，引發當局關注，其中何珊是埃及開羅一名20歲的女大生，擁有130萬粉絲算具有一定程度的影響力。

今年4月何珊在抖音上發布一段3分鐘影片，告訴女性可以為她工作之後得到分潤，遭到警方找上門；另外一名22歲的女子阿德姆（Mawada al-Adham）則是一名在抖音上擁有200萬粉絲的網紅，她所發布多條抹著大紅口紅、跳舞、扭腰擺臀的影片，也讓她遭到警方逮捕，並且被處以1.9萬美金罰款，罪名為「為反埃及家庭價值觀和原則」、促進人口販賣與煽動淫蕩罪。

阿德姆的律師表示，將會持續上訴。另外還有三名女子同樣遭到逮捕，原因是幫忙何珊與阿德姆經營社群媒體，埃及女權團體則發起一項連署，希望當局可以釋放這些女性。

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