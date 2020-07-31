三太子乩身借95萬掰「神明指示先還其他人錢」　死後兩兒女要賠

記者黃翊婷／綜合報導

屏東黃姓婦人生前經營宮廟，是三太子的乩身，卻受到林姓女信徒指控借款95萬元，直到離世都沒有還款，因此決定提告要求她的兩名子女代為償還，一審獲屏東地院法官裁定准許。但黃婦的子女不服，提出上訴並辯稱雙方是「合作關係的資金往來」，日前仍被高雄高分院法官駁回，全案確定。

▲林女是黃婦的信徒。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關，下同）

林女在判決書中主張，過去經常前往黃婦經營的宮廟參拜，兩人進而熟識，對方曾多次找藉口向信徒借錢，她在2014年10月24日以及2015年9月11日分別匯款60萬元及35萬元過去，原本約好賣了房子就能還錢，哪知道3年之後人去世了，借出的款項也沒有還，「我都是口頭跟她催討，但她說神明指示其他人的錢要先還」，不得已才決定提告，向繼承財產的兩名子女追討95萬元。

屏東地院一審判黃婦的子女應在遺產範圍內，連帶給付95萬元給林女，但兩人不服並提出上訴。他們強調，林女是因為深信母親才有合作關係的資金往來，絕非借貸，而且母親生前從未被追討過這筆款項，更沒有交代子女這件事，「媽媽生前是三太子乩身，信徒都見識過超自然力量，因此常來祈求事業獲利，事後也會捐款當作回報，可見媽媽對他們來說具有相當的權威，有上下階級之分，自然不可能以平等地位的方式向林女借錢，這應該是贈與金，目的是祈求三太子保佑。」

▲兩名證人都表示，黃婦會向信徒借錢。

不過，鄭姓信徒出庭指證，「我知道林女有借錢給黃婦，但詳細時間和金額不清楚，只知道很多次，從幾萬元到數十萬元都有」、「借款的原因聽說是出國旅費、購置建材及藥材，還有買車及蓋車庫」。另一名張姓信徒也證稱，曾聽說黃婦會向信徒借錢，有時候不會寫字據，「我自己的部分是都有寫字據。」

高雄高分院法官認為，兩位證人的說詞與林女的說詞大致相同，加上有匯款單據證明，可見應該與事實相符，足以採信，最終裁定駁回子女上訴，全案確定。