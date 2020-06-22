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社會 社會焦點 保障人權

16歲少女KTV遭性侵仍一起唱歌　法官神逆轉判他入獄3年8月

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記者黃翊婷／綜合報導

已婚的林姓男子是少女小梅（化名）外公所僱用的員工，2018年8月間卻趁著唱KTV的機會，在廁所內伸出狼爪，女方遭到侵害後因此懷孕（後來流產）。雖然林男堅稱雙方是你情我願，事發之後還一起唱了一下歌才離開，但仍被法官戳破謊言，最後被依強制性交罪判處3年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲小梅和姊姊、林男一起去KTV唱歌，沒想到卻慘遭性侵。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，小梅及姊姊當日和林男相約一起到高雄市某KTV唱歌，沒想到卻被強行拉進包廂內的廁所性侵，直到2個月後因為懷孕被媽媽發現，整起事件才曝光。林男辯稱，當時的確有與小梅發生性關係，後來女方懷孕流產也是事實，但過程中絕對沒有任何強制行為，「她都沒有拒絕我、沒有反抗，也沒有人叫門或拍門，結束後我們還一起唱了一下子歌才離開。」

而小梅表示，事發當下有試圖推開林男，還一直說不要，甚至叫姊姊幫忙一起拉，無奈兩人的力氣不夠大，後來還是被帶進廁所內，「他把我推倒在地，我有跟他說不要，並且用腳踢他，但他還是對我性侵。」

小梅的姊姊也證稱，目睹妹妹被拖進廁所之後，曾打電話向朋友求救，但是沒有人接，接著透過臉書聯絡另一名朋友，對方有來到事發現場，可是她因為太過害怕，最後什麼都沒有說，大家還在包廂裡一起唱歌，「我會害怕，我怕林男知道我有用手機求救，因為妹妹說包廂外面的人林男認識。妹妹從廁所出來的時候眼眶紅紅的，那時候她給我的感覺很害怕，所以我沒有多問。」

▲手機、滑手機、打電話、講電話。（圖／記者陳俊宏攝）

▲小梅的姊姊曾試圖打電話向朋友求救。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

雖然林男堅稱和小梅是兩情相悅，但高雄高分院合議庭調閱警詢、偵查以及原審的資料，發現他曾坦言在包廂裡摸過小梅的手，並且親吻臉頰，「她說不要，因為包廂內的音樂太大聲，我沒聽清楚，她再大聲說一次不要，我聽清楚就停手了。」由此可見，女方已經表達反對的意思，也無意與他有親密的身體接觸，上述證詞勘可採信。

合議庭接著指出，整起案件事出突然，加上小梅當時年僅16歲，心智尚未成熟，社會經驗也不足，可能因為害怕而不知所措，不知道應該積極向外求援，況且姊姊在作證時也數度因為害怕講不出話，後來在社工的安撫下，才用書面的方式陳述證詞，最後認定林男所辯皆是卸責之詞，不足採信。

另外，由於林男是小梅外公僱用的員工，與女方全家人認識，事發之後不僅否認犯行，談好以30萬元和解也只付了5萬元就避不見面。合議庭認為他犯後態度不佳，日前依強制性交罪判處3年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

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