21年車加油站暴衝「員工遭雙面夾擊」　老榮民判賠124萬還一輩子

記者黃翊婷／綜合報導

張姓老榮民2018年3月1日傍晚6時許前往高雄市某加油站洗車，沒想到老舊的愛車突然暴衝，不僅撞傷徐姓員工，連金屬製的廣告招牌也被連根拔起，可見當時撞擊力道之大。由於張翁曾在事發現場表明「如果真的傷到人我當然會負責」，加上證人、監視器畫面為證，高雄高分院日前依法判他應賠償傷者124萬元，全案確定。

▲張翁的愛車車齡高達21年（1997年至2018年）。（示意圖／記者張一中攝，與本案無關，下同）

判決書中提到，徐姓及曾姓加油站員工當時分別站在張翁車輛的左前方和右前方，準備幫忙擦車，沒想到對方疑似沒有注意到，竟然踩下油門加速往前衝撞，導致徐男右側股骨遠端開放性粉碎性骨折、左側腓骨近端骨折、雙膝挫擦傷、牙齒斷裂，傷勢相當嚴重，足足有2年多的時間無法工作，因此決定提告求償124萬6603元。

對於上述指控，張翁辯稱，雖然在刑事方面被依過失傷害罪判處4月有期徒刑，但他是遭到冤枉的，「我當時並沒有撞到徐男，應該是車輛暴衝嚇到他，自己撞上廣告招牌所致」，甚至反控證人都是做偽證、誣告。

不過，曾姓員工證稱，事發當下他和徐男都站在洗車機外的擦車停止線旁，請駕駛往前的時候，對方好像沒聽見，仍停在停止線後面，於是再叫了第二次，沒想到車子就突然右轉衝向徐男，「直接正面將他和洗車廣告招牌撞倒並輾過去。」

葉姓加油站站長也表示，一聽到撞擊聲就馬上跑出來檢查，結果看到張男的車撞倒員工還想逃跑，下一秒又聽到另一聲撞擊，原來是車子撞到距離加油站100公尺處的路邊護欄，「駕駛撞到護欄停下來後，自己下車走回事故現場，還問我員工傷勢如何，並表示會對此事負責，說完就走回車子旁邊。」

▲加油站員工目睹徐男被夾在車子和招牌之間撞飛。

雖然張男辯稱是老車暴衝，但高雄高分院法官認為，一同被撞倒的廣告招牌是金屬材質，卻被撞到連根拔起、歪曲倒地，可見當時撞擊力道有多大，況且他當下也表明「如果我有責任，如果真的傷到人我當然會負責」，顯然也自認事故可能是他所造成，否則何必莫名擔起責任。

法官接著秀出監視器畫面等證據，點出影片內容與張翁的陳述不符，加上加油站站長、員工等人的證詞，最後裁定他應賠償傷者124萬6603元，全案確定。只不過，已經超過80歲的張翁目前住在榮民之家，沒有工作，名下財產只有這輛1997出廠的汽車，往後餘生恐怕都得為了賠償金傷透腦筋。