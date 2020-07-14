36分鐘連噴下屬17句髒話　女主管「選這間房開罵」獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓女子在高雄市某公司廠房擔任主管職，卻被下屬指控2018年9月27日間在實驗室飆罵「你臭俗仔啊」、「X你娘」等髒話，一審獲判無罪。全案上訴至高雄高分院，下屬堅持實驗室沒有上鎖，任何人都可以自由進出，應該構成公然要件，但最後還是被法官駁回，全案確定。

▲實驗室內罵人到底算不算「公然」，雙方當事人見解不同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，楊女與下屬因為工作事務互生不快，事發當天中午12時許竟然在存有濃硫酸等化學溶液的實驗室開罵，包含「他媽的」、「你臭俗仔啊」、「X你娘」等等，36分鐘內就飆出17句髒話，足以貶損下屬的人格與名譽。

然而，楊女堅決否認有做出任何公然侮辱的行為並辯稱，案發地點的實驗室有門禁管制，平時會上鎖，除了她、下屬和輪值晚班的人員之外，其他人進入都要徵得同意並登記，「當天只有我們兩人在場，他對實驗室工作流程常自作主張，品管部主管也曾多次為此召開會議確認規範，他還是屢次在我忙碌時頻頻發問，我才對工作上的事情與他溝通，並非刻意針對，而是要表達對他的行為感到憤怒，是情緒性發言。」

品管部鄭姓課長證稱，該實驗室門窗都是緊閉的，頂多可以聽到室外機器的聲音，外面人員的聲音無法傳進去，而室外的廣場主要用來堆置雜物及切割，施工噪音很大，所以外面也聽不到裡面的聲音，至於鑰匙是從業人員一人一把，但門口貼有告示，非相關人員不會自行進去，就算要開門，也有要求要先敲門提醒。

▲實驗室人員都配有鑰匙。（示意圖／記者陳雕文攝，與本案無關）

由於楊女一審獲判無罪，挨罵的下屬不服提出上訴，強調實驗室內如果有人，並不會上鎖，任何人都可以自由進出，例如公司高層臨時派人送樣，應該符合「公然」的要件。但高雄高分院法官檢視錄音檔證據，發現實驗室內自始至終都只有雙方當事人，並無大門開啟或關閉的聲音，可見期間無他人進出。

法官接著指出，雖然不認同一審判定未構成「侮辱」的要件，但在「公然」要件上檢方上訴的確為無理由，因此認定楊女的言語雖有不當，卻不算觸犯刑法之公然侮辱罪，最後裁定駁回告訴，維持一審無罪判決，全案確定。