氣鄰居嫌抽水馬達太吵　屏東阿伯機關槍式狂飆55句五字經

記者黃翊婷／綜合報導

屏東62歲的李姓阿伯不滿女鄰居嫌家裡的抽水馬達太吵，竟然跑到對方家門口狂飆髒話，後來檢警依據鄰居錄製的影片證據推算，他光是「X你媽XX」這句五字經，一共就罵了55次，最後被屏東地院法官依公然侮辱罪判罰1萬3000元，得易服勞役13日，全案仍可上訴。

▲女鄰居覺得李姓阿伯家的抽水馬達運作聲很吵。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

判決書中提到，李姓阿伯與女鄰居長期為了抽水馬達運轉時發出的噪音起爭執，去年12月3日傍晚6時許一氣之下跑到對方家門口大罵，「跟妳講了又不是沒講，又給我關電源是什麼意思？現在是妳家在做政府嗎？」、「X你媽XX，什麼髒東西啊」。

但事情到這裡還沒結束，李姓阿伯與女鄰居的「馬達大戰」連續吵了整整3個月，今年2月19日兩人第四度開戰，他氣到一連飆罵32句五字經，「有道理講出來，私人解決，蘇嘉全來也沒關係，看妳做得起嗎？」、「我每天都會鬧！有種出來跟我說啊！出來啊！X你媽XX，人要講道理」。

後來女鄰居拿著錄影證據前往警局報案，檢警依據影片內容清算，發現李姓阿伯與鄰居的4次爭執中，一共罵出55句五字經，訊後依公然侮辱罪起訴。

屏東地院法官認為，女鄰居因為難忍抽水馬達的噪音而動手關掉，李姓阿伯因此心生不滿，才會公然飆罵大量髒話，考量到他的年紀以及家庭經濟狀況等因素，最後依公然侮辱罪判處罰金1萬3000元，得易服勞役13日，全案仍可上訴。