搶車位嗆博士班生「臉皮有夠厚」　住戶人肉擋門下場出爐！

記者黃翊婷／綜合報導

胡姓女子2019年3月22日下午4時許為了公寓一樓的機車停車位是否算在租屋範圍內，與就讀博士班的外籍學生起爭執，一氣之下罵了「有夠無恥、臉皮有夠厚」等話，加上後來爆發口角衝突導致學生受傷，最後不但挨告，還要賠償1萬元，全案仍可上訴。

▲胡女與外籍學生為了機車車位發生爭吵。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

外籍學生在判決書中主張，當天是為了一樓門前馬路的機車停放位置起爭執，胡女先罵了「你真的有夠無恥」、「他X的」、「真的臉皮有夠厚」等話，他氣不過決定上樓一探究竟，正要離開時突然被徐姓男子攔下，對方甚至擋住大門揚言「我現在不讓你出來」。

接著，外籍學生與徐男發生肢體衝突，導致右手受到1公分撕裂傷，事後他認為徐男的行為侵害到身體、健康權與行動自由權利，提告求償5萬1020元，另外也對侵害名譽的胡女提告求償5萬元。

▲徐男指稱外籍學生不是公寓的住戶。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

徐男辯稱，外籍學生不是住在大樓內，而是圍牆旁邊的房間，照理來說是不能進到公寓裡面，而且先前發生過恐嚇事件，「我懷疑他不懷好意，於是告知已經報警，要他等警察到場才能離開」，後來走出公寓時，兩人的行進方向剛好相反，他也受到推擠導致胸部受傷，學生沒道理反過來求償。

不過，台南地院新市簡易庭認為，徐男強調胸部受傷，卻沒有舉證，可見應該是臨訟辯詞，不可採信，再者，外籍學生想要離開現場並出手推擠，也是因為他妨害行動自由在先，因此不採信他的說詞；而胡女並未否認公然辱罵一事，加上這部分有錄影畫面為證，最後分別判徐男應賠償3萬元、胡女應賠償1萬元較為適當，全案仍可上訴。