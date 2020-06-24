爸媽客廳運動挨嗆「看什麼看」　兒狂飆客語髒話揮拳毆打

記者黃翊婷／綜合報導

聯結車司機阿偉（化名）明知雙親聲請保護令獲准，去年7月間先是在客廳用客語飆罵髒話，3個月後又在住處揮拳毆打，造成其中一人受傷。屏東地院法官認為，阿偉無視司法還動手毆打雙親，應予責難，考量到他已經獲得諒解，最後依違反保護令罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲阿偉曾在家中揚言要毆打父母。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，阿偉平時與父母住在屏東縣某鄉鎮，因為曾有家暴行為，屏東地院2017年5月19日核發民事通常保護令，命他不得騷擾、脅迫雙親，有效期限為2年，後來在2019年6月28日裁定延長期限至2021年5月18日。

阿偉明知有保護令，2019年7月20日晚間仍在家中客廳以客語飆罵髒話雙親，3個月後又在同一場所揮拳毆打，造成其中一人受傷。兩名老人家不滿無辜挨揍，氣得跑到警局報案，他們表示，事發當天剛好在客廳運動，兒子突然自己走過來，嗆了一句「你看什麼看」，並且揚言要打人，讓他們相當害怕。

屏東地院法官認為，阿偉的行為等同無視司法，不僅漠視保護令還恣意違反，所作所為應予譴責，考量到他犯後坦承犯行，也已經取得雙親諒解，離婚且有3名未成年子要養，本身還領有輕度身心障礙證明，最後依違反保護令罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。