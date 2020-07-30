星馬簽署跨國捷運線「柔星捷運」雙邊協議　2026年完工

▲馬來西亞首相丹斯里慕尤丁。（圖／翻攝自Facebook／Muhyiddin Yassin）

文／中央社記者郭朝河吉隆坡30日專電

馬來西亞與新加坡政府今天針對柔星捷運系統達成最終共識，簽署3項雙邊協議，期望捷運通車後能舒緩柔佛長堤的壅塞狀況，強化兩國民間、經濟及社會文化的交流。

馬來西亞與新加坡政府今天發出聯合聲明，在馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）和新加坡總理李顯龍見證下，馬來西亞交通部長魏家祥及新加坡交通部長王乙康在柔佛州首府新山簽署柔星捷運系統最終雙邊協定、合資運營公司協定和特許經營協定，象徵柔星捷運系統（RTS）的啟動。

聲明表示，經過一段時間檢討後，雙邊協議跟最初的合作共識相比有4個改變，包括竣工日從原本的2024年延至2026年；柔星捷運也改以馬來西亞原有的輕快鐵（LRT）系統建造，而不會按照原計畫建議的地鐵系統，但每小時單程載客量維持1萬人。

▲馬來西亞首都吉隆坡一名戴口罩的女子在輕快鐵（LRT）車廂內使用手機。（圖／達志影像／美聯社）

另外，柔星捷運的維修站將從新加坡萬禮維修站改設在柔佛新山的瓦迪哈娜（Wadi Hana）；馬星政府將各自委任主要承包公司負責融資、興建、維護和翻新境內的捷運站設施。

聲明表示，柔星捷運仍會興建共同的關卡、移民廳及檢疫設施，意味著不管從新加坡或馬來西亞出發，乘客只需在出境時辦理一次通關手續。車資將在營運前公布。

柔星捷運路線總長預計4公里，設有2個終點站。初步預計會有7列4車廂的列車，每天可載送7.2萬名乘客，行駛時速為70公里，兩國乘客可在30分鐘內通關。柔星捷運在尖峰時間每4分鐘一個班次，離峰時間每6分鐘一個班次。

柔星捷運系統是馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）與李顯龍於2016年12月達成共識的工程計畫，翌年7月新加坡基礎設施和交通運輸部長許文遠宣布，這項捷運系統將在2024年12月底正式開通。

不過，2018年馬來西亞大選後組成新政府，執政的希望聯盟政府因為要檢討前政府簽署的合約細節，決定擱置這項計畫。