解放軍潛艦「西沙海域」上浮影片瘋傳　越南漁民全都錄

▲越南漁民聲稱，拍攝到解放軍潛艦在西沙群島海域出沒。（圖／翻攝自Duan Dang Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧自從發表中國在南海主張「完全違法」的聲明之後，美軍與解放軍的軍艦，不斷在南海進行各種活動。在網路上就瘋傳一段越南漁民拍攝到，疑似解放軍潛艦現身西沙群島海域的畫面，引發許多軍事迷的討論。

越南網友在推特上的影片指出，拍攝的時間點可能在7月1日~5日之間，越南漁民拍攝到一艘中國潛艦在西沙群島海域附近參加軍事演習。

但是畫面中只看到一艘潛艦的帆罩露出水面，並沒有舉起國旗等可識別國籍的標誌，再加上畫面的距離相當遙遠，也難以從外型辨認，越南漁民拍攝到的，是哪一艘潛艦。

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