解放軍潛艦「西沙海域」上浮影片瘋傳　越南漁民全都錄

▲越南漁民聲稱,拍攝到解放軍潛艦在西沙群島海域出沒。(圖/翻攝自Duan Dang Twitter)



記者林彥臣/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧自從發表中國在南海主張「完全違法」的聲明之後,美軍與解放軍的軍艦,不斷在南海進行各種活動。在網路上就瘋傳一段越南漁民拍攝到,疑似解放軍潛艦現身西沙群島海域的畫面,引發許多軍事迷的討論。

越南網友在推特上的影片指出,拍攝的時間點可能在7月1日~5日之間,越南漁民拍攝到一艘中國潛艦在西沙群島海域附近參加軍事演習。

但是畫面中只看到一艘潛艦的帆罩露出水面,並沒有舉起國旗等可識別國籍的標誌,再加上畫面的距離相當遙遠,也難以從外型辨認,越南漁民拍攝到的,是哪一艘潛艦。

Clip of a Chinese submarine participating in military exercises in waters off the Paracel Islands in South China Sea from July 1 to 5, taken by Vietnamese fisherman. pic.twitter.com/1XhazrkXeQ