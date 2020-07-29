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恆春「防空識別區」超熱鬧！　美軍P-8A、P-3C反潛機連續經過

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▲▼美軍反潛機接連通過台灣防空識別區。（圖／翻攝自Tokyo Radar Twitter／FlightAware）

▲美軍反潛機接連通過台灣防空識別區。（圖／翻攝自Tokyo Radar Twitter／FlightAware）

記者林彥臣／綜合報導

近來因為美、中在南海動作的頻頻，恆春一帶的防空識別區顯得特別熱鬧。航跡網站捕捉到28日一天，美軍P-8A、P-3C接連從南海進入巴士海峽，通過台灣防空識別區，進入太平洋。不過相關航跡動態，國軍方面並未證實。

航機記錄網站FlightAware紀錄顯示，一架隸屬美國海軍，代碼AE1D5B的P-3C獵戶座反潛機，於台灣時間28日15時02分從南海進入巴士海峽，疑似通過台灣防空識別區。

同樣是隸屬美國海軍，代碼AE67F7的P-8A海神反潛機， 15時37分從南海進入巴士海峽，途中也疑似通過台灣防空識別區。

27日北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）發布的航跡圖顯示，美軍RC-135W在27日8時27分現身台灣海峽與巴士海峽之間海域，朝東北方穿越恆春半島來回兩次。不過美軍飛越恆春領空的航跡圖，遭到空軍司令部駁斥是假消息。

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