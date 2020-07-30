越南「6日增42例↑」6省市淪陷　河內市長下令：2.1萬人篩檢「3天要測完」

▲ 越南政府本周宣布，往返峴港的所有航班、火車及巴士服務全數暫停15天。圖為峴港國際機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

越南新冠肺炎（COVID-19）99天零本土確診的紀錄自25日破功後，在過去這6日增加42例，至少蔓延6省市。當局今（30）再添通報9例染疫個案，均與爆發本土感染個案的峴港有關，首都河內將針對自峴港返回的2萬1063人進行大規模檢測，要在3天內完成病毒篩檢。

路透報導，越南政府正積極控制再度爆發的新冠肺炎疫情，衛生部發出9500萬封簡訊至手機用戶，呼籲自7月1日起曾經到訪過峴港（Danang）的民眾主動與相關人員聯繫，以利進行後續防疫動作。在今通報的9例確診案例中，有8人來自峴港，1人來自河內。

▲越南全境累計459人染疫。（圖／路透）

越南過去6日增加42例確診，蔓延6個省市，且個案全與峴港有關，目前多達8.1萬人正在接受隔離觀察。面對來勢洶洶的疫情，河內當局現已禁止大型集會活動，下令酒吧自29日起關閉；河內市長阮德鐘（Nguyen Duc Chung）表示，「我們必須針對2萬1063名自峴港返回（河內）的民眾進行檢測，一切要在3日內完成」，即起自本周六為止。

只不過，峴港此次爆發的新一波疫情源頭現階段仍在釐清當中，根據衛生部的說法，一名美國人在6月26日出現新冠肺炎症狀。目前越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）已要求旅遊區提高警戒，並在峴港實施嚴格防疫措施，暫停航班、火車及巴士服務15天。

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