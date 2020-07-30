　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾院反壟斷聽證開炮　科技4天王輪番視訊上陣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

▲臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國民主、共和兩黨國會議員美東時間29日在反壟斷聽證會上，對身價加起來近5兆美元的亞馬遜、蘋果、谷歌與臉書的執行長開炮，就濫用影響力、主宰市場等經營手法提出拷問。其中，谷歌執行長皮查伊因為Google在中國運作的問題，最受保守派議員攻擊，而他似乎難以招架，只能不斷回答會再拿回去研究。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、Alphabet旗下谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），透過視訊參與聯邦眾議院司法委員會反托拉斯小組委員會的聽證，遭議員狂轟猛打。

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 。（圖／達志影像／美聯社）▲貝佐斯與前妻MacKenzie Bezos。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 。（圖／達志影像／美聯社）

紐約時報指出，反托拉斯小組15名成員在5個多小時聽證裡輪番提出尖銳問題，甚至多次打斷4巨頭答詢，兩黨難得找到共同敵人。民主黨議員批評4大巨擘以併購扼殺新創企業、以不對等的數據庫消滅對手；共和黨則批評4巨擘封鎖保守派言論，毫不愛國。

今天的聽證宛若一個轉捩點。幾年前這4個科技巨擘還以各自的成長與創新象徵美國的驕傲，但隨巨擘們從智慧手機、電子商務到數位支付等如巨獸般包山包海，加上假消息、隱私保障與選舉干擾等處置失當，如今4巨擘彷彿成了公敵。

▲▼皮查伊,Sundar Pichai。（圖／路透社）

▲ 皮查伊,Sundar Pichai。（圖／路透社）

華爾街日報指出，祖克柏在收購策略上面對連番質疑；皮查伊則得就主宰線上搜尋、在中國的運作等為Google辯護；貝佐斯因欺凌獨立賣家遭兩黨齊聲砲轟；而庫克則挨轟較少，大多是就App Store政策辯護。

路透社報導，這場聽證是4大執行長首次在議員面前同台，雖非貝佐斯第一次出席國會聽證會，但他面對議員們連番拷問，似乎仍顯些許狼狽；庫克被問到的尖銳問題少於貝佐斯，但他仍有問必答、條理分明；祖克柏則成千夫所指，被問到內部電郵問題時還數度結巴。

▲▼蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

▲ 蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

ET快訊
李登輝移靈車隊護送　深夜22:58抵榮總懷遠堂
李登輝辭世　柯文哲深夜現身懷遠堂致意
李登輝病逝！黃安狠回「1句話」掀兩極聲浪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美眾院反壟斷聽證會　議員點名「蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書」權力太大

美單日死亡破紀錄…平均每分鐘奪1命！　裴洛西怒祭新規：戴口罩才能進議場

裸男深夜在大學追逐女司機　警發射「電擊槍」制伏...離奇一槍斃命！

美眾院反壟斷聽證開炮　科技4天王輪番視訊上陣

李登輝去世　BBC：民主先生拋出兩國論…兩岸關係跌谷底

李登輝與世長辭　前白宮國安顧問波頓：自由世界會想念他

巴西若讓華為開發5G　美國公開警告：後果自負

NHK：李登輝是台灣民主化推手　辭世消息日媒速報！

快訊／紐時：台灣首位「民選總統」李登輝過世　帶領島嶼成為亞洲最繁榮國家

印度獸父一再酒醉性侵未成年女兒　妻怕被恥笑不敢報警

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

美眾院反壟斷聽證開炮　科技4天王輪番視訊上陣

李登輝去世　BBC：民主先生拋出兩國論…兩岸關係跌谷底

李登輝與世長辭　前白宮國安顧問波頓：自由世界會想念他

巴西若讓華為開發5G　美國公開警告：後果自負

NHK：李登輝是台灣民主化推手　辭世消息日媒速報！

快訊／紐時：台灣首位「民選總統」李登輝過世　帶領島嶼成為亞洲最繁榮國家

印度獸父一再酒醉性侵未成年女兒　妻怕被恥笑不敢報警

外帶壽司暗藏LED？　關燈...　鮮蝦竟成螢光棒

新冠新毒株攻擊性更強！越南峴港封城　8萬遊客撤離

6歲女童從30公尺高瀑布墜落　管理單位回應：勿在水中游泳和洗澡

韓粉專頁PO文回應李登輝辭世：放鞭炮慶祝　省8000萬支出

李登輝晚年「6字」常掛嘴邊　背後涵義讓他用一生實踐

禁帶外食被勸！高雄女奧客「號召1星」狂洗…火鍋店氣炸喊告

婆婆嚴厲點出伊能靜「最致命弱點」！秦昊緩頰反被斥狡辯　網讚：秦媽說得對

快訊／Kolas悼李登輝「從沒預期如此失落」：他是原住民正名的關鍵人物

快訊／ 李登輝病逝！民眾聚集北榮外放鞭炮　現場情況有待警釐清

快訊／李登輝辭世　柯文哲深夜21:46趕赴懷遠堂致意

Selina期待最美的40歲：「相較於疤痕，我臉上的皺紋算什麼」　

前總統李登輝辭世　蔡旺詮：向台灣的民主之父致敬！

威廉自爆「用超爛禮物」成功追到老婆　凱特打開一看太震撼⋯傻眼記到現在

國際熱門新聞

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

炸到整棟剩鋼筋！福島火鍋店氣爆釀1死17傷

她路過隨手拍下新婚照PO網　新人感動現身

美中熱戰「真正危險在台灣」　BBC曝北京奪島後計畫

埃及學生妹全身緊包　「塗大紅口紅跳辣舞」慘遭判2年

紐時：台灣民選總統李登輝過世　帶領島嶼成繁榮國家

結婚28年妻變冷漠　他崩潰「聞內褲翻手機抓姦」13刀殺愛人

防台遭中國侵略　美眾議員提案授權白宮動武

中美熱戰在即　BBC：北京急奪下台灣

研究：較常看A片的女性更易高潮

NHK：李登輝是台灣民主化推手

更多熱門

相關新聞

逾90家廣告商抵制！祖克柏身價縮水2125億

逾90家廣告商抵制！祖克柏身價縮水2125億

臉書放任網路仇恨言論的行為引來民權團體撻伐，發起「#拒絕以仇恨換取獲利」（#Stop the Hate for Profit）抵制行動，號召各大品牌在7月暫停購買臉書廣告，電訊龍頭威訊、可口可樂和消費品巨頭聯合利華相繼入列，估計目前已有超過90家廣告商響應，導致臉書近日股價暴跌，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）身價也跟著縮水72億美元（約新台幣2125億）。

民眾利用Apple Store外牆表達改革訴求！　蘋果聲援「BlackLivesMatter」

民眾利用Apple Store外牆表達改革訴求！　蘋果聲援「BlackLivesMatter」

祖克柏拒下架川普貼文　臉書爆「虛擬罷工」

祖克柏拒下架川普貼文　臉書爆「虛擬罷工」

祖克柏2.57兆超過巴菲特　全美第3富豪

祖克柏2.57兆超過巴菲特　全美第3富豪

「臉書商店」在3大社群平台推出！　FB搶攻電商市場

「臉書商店」在3大社群平台推出！　FB搶攻電商市場

關鍵字：

反壟斷聽證Mark ZuckerbergJeff BezosSundar PichaiTim Cook

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面