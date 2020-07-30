美眾院反壟斷聽證開炮　科技4天王輪番視訊上陣

▲臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國民主、共和兩黨國會議員美東時間29日在反壟斷聽證會上，對身價加起來近5兆美元的亞馬遜、蘋果、谷歌與臉書的執行長開炮，就濫用影響力、主宰市場等經營手法提出拷問。其中，谷歌執行長皮查伊因為Google在中國運作的問題，最受保守派議員攻擊，而他似乎難以招架，只能不斷回答會再拿回去研究。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、Alphabet旗下谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），透過視訊參與聯邦眾議院司法委員會反托拉斯小組委員會的聽證，遭議員狂轟猛打。

▲ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 。（圖／達志影像／美聯社）

紐約時報指出，反托拉斯小組15名成員在5個多小時聽證裡輪番提出尖銳問題，甚至多次打斷4巨頭答詢，兩黨難得找到共同敵人。民主黨議員批評4大巨擘以併購扼殺新創企業、以不對等的數據庫消滅對手；共和黨則批評4巨擘封鎖保守派言論，毫不愛國。

今天的聽證宛若一個轉捩點。幾年前這4個科技巨擘還以各自的成長與創新象徵美國的驕傲，但隨巨擘們從智慧手機、電子商務到數位支付等如巨獸般包山包海，加上假消息、隱私保障與選舉干擾等處置失當，如今4巨擘彷彿成了公敵。

▲ 皮查伊,Sundar Pichai。（圖／路透社）

華爾街日報指出，祖克柏在收購策略上面對連番質疑；皮查伊則得就主宰線上搜尋、在中國的運作等為Google辯護；貝佐斯因欺凌獨立賣家遭兩黨齊聲砲轟；而庫克則挨轟較少，大多是就App Store政策辯護。

路透社報導，這場聽證是4大執行長首次在議員面前同台，雖非貝佐斯第一次出席國會聽證會，但他面對議員們連番拷問，似乎仍顯些許狼狽；庫克被問到的尖銳問題少於貝佐斯，但他仍有問必答、條理分明；祖克柏則成千夫所指，被問到內部電郵問題時還數度結巴。

▲ 蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）