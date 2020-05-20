「臉書商店」在3大社群平台推出！　FB搶攻電商市場

▲臉書(Facebook)正在整合各平台資源，進軍電商市場。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

臉書（Facebook）宣布即將推出「臉書商店」（Facebook Shops），未來此電商平台會橫跨臉書、IG、WhatsApp三大社群。臉書在疫情期間進軍電商市場，用戶可在平台上買賣商品，期盼中小企業或人們能透過這裡醞釀出新商機。

「臉書商店」橫跨的三個平台都在全球主流社群軟體中佔據一席之地，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，「任何小型企業都可以在 Facebook Shops 中輕鬆開設商店。不久的將來，我們會使用AI和擴增實境的技術，來簡化並創造更好的線上購物體驗，讓人們在尋找選購商品時更加輕鬆。」

「臉書商店」讓企業輕鬆建立線上商店，過程輕鬆簡單，企業可以從目錄中選擇他們想要展示的產品，並透過封面圖像和顏色來樹立商店的品牌形象。商店建立好之後會出現在 Facebook 和 IG 帳號上，同時也會出現在 Messenger 和 Whatsapp 上，賣家可透過這些社群軟體包括 FB Messenger、IG Direct、WhatsApp，直接與顧客聯繫。

臉書近期動作頻頻，繼推出群體視訊聊天室「Messenger Rooms」之後，緊接著又要推出「臉書商店」，積極搶攻多人視訊通話和電子商務市場，欲整合旗下各平台資源，提供用戶更完善的服務。

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