民眾利用Apple Store外牆表達改革訴求！　蘋果聲援「BlackLivesMatter」

人們透過蘋果門市外的和平抗議表達強烈的改革訴求。

佛洛伊德(George Floyd)的死亡在全美掀起反種族主義的情緒高漲,各州的抗議活動有的偏向警民衝突的暴力、有的則採取和平抗議。一些抗議者佔領了城市的熱點指標蘋果門市,在門市外牆或櫥窗上塗鴉,試圖透過藝術來傳達對於種族歧視的強烈不滿。

隨著有些抗議開始轉向暴力活動,甚至有人趁亂洗劫蘋果門市的產品,蘋果再度關閉大部分門市,不過這次不是因為肺炎疫情,而是為了維護員工跟顧客的安全,並防止門市進一步受到損害。現在有些和平抗議者選擇登上蘋果門市櫥窗作畫,門市的玻璃櫥窗向來是全國城市主要街道上的標誌,鮮明的百葉窗外觀常能引起社交媒體的關注,透過黑暗的藝術在充滿活力的店面上表達抗議訴求,凸顯人們對於變革的決心。

這幾天許多藝術家接管了Apple Store,波特蘭藝術家 Emma Berger 在 Apple Pioneer Place 周圍的牆壁上繪製了佛洛伊德(George Floyd)以及他的遺言「我不能呼吸」的壁畫;在伊利諾州的內珀維爾(Naperville),抗議者用心形的便條紙貼滿了蘋果大廣場的外牆,每張便條紙都表達了對黑人種族議題的強烈訴求;西海岸的藝術家在 Apple Palo Alto 的正面畫了一張《BlackLivesMatter》的壁畫。

