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民眾利用Apple Store外牆表達改革訴求！　蘋果聲援「BlackLivesMatter」

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▲。（圖／取自Twitter／Rhonda Abrams）

▲人們透過蘋果門市外的和平抗議表達強烈的改革訴求。（圖／取自Twitter／Rhonda Abrams）

記者謝仁傑／綜合報導

佛洛伊德（George Floyd）的死亡在全美掀起反種族主義的情緒高漲，各州的抗議活動有的偏向警民衝突的暴力、有的則採取和平抗議。一些抗議者佔領了城市的熱點指標蘋果門市，在門市外牆或櫥窗上塗鴉，試圖透過藝術來傳達對於種族歧視的強烈不滿。

隨著有些抗議開始轉向暴力活動，甚至有人趁亂洗劫蘋果門市的產品，蘋果再度關閉大部分門市，不過這次不是因為肺炎疫情，而是為了維護員工跟顧客的安全，並防止門市進一步受到損害。現在有些和平抗議者選擇登上蘋果門市櫥窗作畫，門市的玻璃櫥窗向來是全國城市主要街道上的標誌，鮮明的百葉窗外觀常能引起社交媒體的關注，透過黑暗的藝術在充滿活力的店面上表達抗議訴求，凸顯人們對於變革的決心。

這幾天許多藝術家接管了Apple Store，波特蘭藝術家 Emma Berger 在 Apple Pioneer Place 周圍的牆壁上繪製了佛洛伊德（George Floyd）以及他的遺言「我不能呼吸」的壁畫；在伊利諾州的內珀維爾（Naperville），抗議者用心形的便條紙貼滿了蘋果大廣場的外牆，每張便條紙都表達了對黑人種族議題的強烈訴求；西海岸的藝術家在 Apple Palo Alto 的正面畫了一張《BlackLivesMatter》的壁畫。

蘋果高級副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）表示支持，執行長庫克（Tim Cook）也承諾，蘋果將向包括倡導平等正義在內的團體捐款。庫克說，「蘋果致力於打造能包容所有人的企業，但團結起來，我們必定做得更多」。

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