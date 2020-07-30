美破15萬病死…眾議員「拒戴口罩」確診！　裴洛西祭新規：戴口罩才能進議場

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國共和黨籍聯邦眾議員戈麥特29日確診後，眾議院議長裴洛西立刻宣布，所有眾議院議員和助理出席會議時，都必須戴著口罩才能入場，並強調她有權利要求不戴口罩的人離開。

共和黨籍聯邦眾議員戈麥特（Louie Gohmert）一直以來都拒絕配戴口罩，結果他確診後引發白宮高層也被傳染的危機，尤其他前一日出席一場聽證會，司法部長巴爾（William Barr）也同樣出席。

裴洛西（Nancy Pelosi）29日下午宣布，從30日上午8時開始，所有眾議員和助理在進入議會大廳時，都必須配戴口罩，否則作為議長，她有權指示警衛人員要求不願配合的人離開；這項規定只有在上台發言、吃東西時例外，但也必須確保周圍1.8公尺內沒有人。

▲所有議員與助理都須配戴口罩才可進入議場。（圖／達志影像／美聯社）



不過，仍有不少共和黨籍眾議員在裴洛西公布新規定時，仍舊沒有配戴口罩直接在大廳內走動。如路易斯安那州議員希金斯（Clay Higgins）、佛羅里達州議員斯特比（Greg Steube）與馬斯特（Brian Mast）。其中希金斯更曾在公開場合說過，「（戴口罩）是對上帝之子進行非人化的作法。」

根據路透社統計，美國新冠肺炎死亡人數在29日超過15萬人，依舊位居全球之冠，且死亡人數3週來持續攀升。其中佛州過去24小時有217人病逝、新增9446例確診；德州則至少新增302死、6436例確診，這兩州也是連續第2天創新高。

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