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新北「衛生教育宣導」勇奪6都第1名殊榮　侯友宜：為400萬市民健康把關

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▲ 新北「衛生教育宣導」勇奪6都第1名殊榮 侯友宜：為400萬市民健康把關。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北「衛生教育宣導」勇奪6都第1名殊榮。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府衛生局勇奪「108年度衛生教育業務宣導」勇奪全國第一組6都第一名列為優等獎殊榮。29日衛生局長陳潤秋於市政會議時，將此殊榮向侯市長報告。侯友宜肯定同仁辛勞，並指出新北市有不少率全國之先的政策，有效強化政策的推行。但榮譽也是壓力，仍要再接再厲，繼續為400萬市民的健康把關。

陳潤秋表示，新北市以公共衛生三段五級的預防概念為架構，訂定健康公共政策，整合內外部資源，結合產、官、學及社區組織團體，共同推動健康促進活動，針對特定的健康議題及不同的目標族群，設計活潑的雙向互動式健康宣導，提升個人、家庭和社區的健康品質，以達到全民均健之目標。

▲ 新北「衛生教育宣導」勇奪6都第1名殊榮 侯友宜：為400萬市民健康把關。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 運用健康小學堂競賽、YouTube、設攤宣導等多元方式，將「預立醫療自主」及「病人自主權利法」等議題融入於日常生活中。

陳潤秋說，在推廣病人自主權法與預立醫療決定方面，除開辦教育訓練工作坊，串聯中央、民間單位及與醫療院所，提供民眾相關資訊，甚至是運用健康小學堂競賽、YouTube、設攤宣導等多元方式，將「預立醫療自主」及「病人自主權利法」等議題融入於日常生活中，同時也運用捷運燈箱、鄰里宣導等方式進行主題式宣導。在設攤宣導活動中，搭配復古懷舊的風格，改良傳統彈珠檯，利用彈珠檯搭配號碼問答題，讓嚴肅的議題以輕鬆的方式進行，頗獲好評。

新北市近年來對於食品安全衛生的管理，採溯源管理，由農場到餐桌的理念，主動發覺潛害的危害，以食安五環改革計畫，整合跨局處資源，強化本市食品相關產業落實自主管理，並訂定「新北市食品安全衛生管理自治條例」，強制揭露負責人及管理衛生人員資訊及登錄食材來源於本局平臺等，供民眾檢視相關資訊，以維護權益。

透過20種創意教材、13種文宣及Youtube平臺影片宣傳等多元方式進行推廣，辦理百場以上之宣導活動，衛教宣導所觸及之族群廣泛。同時也針對健保署「健康資料帶著走 健康存摺好放心」主題，辦理36場宣導活動。

陳潤秋強調，新北市從全國脫穎而出，獲得六都第一殊榮，是對同仁的肯定也是對未來施政的壓力。透過持續傳遞預防保健概念，實行各項良好的衛生政策，提供合宜的健康服務，營造支持性的健康環境，打造新北健康之都。

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