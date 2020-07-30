▲ 雙溪牡丹溪五分橋上游災害防治工程，新北榮獲最佳環境文化類金質獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局辦理「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」，因歷年風災造成護岸基礎掏刷，為保障農民生命財產安全，透過護岸整治工程，充分利用當地資源及還地於河，創造具有在地特色的水域環境，榮獲「2020國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎」，於29日市政會議上由農業局局長李玟獻獎予市長侯友宜。

牡丹溪又名武丹坑溪，發源於三貂武丹坑，兩岸田園及蜿蜒的河道造就出溪畔的美景，然卻也因河段的急彎造成護岸基礎掏刷，又因溪岸邊凸出的巨岩造成河道束縮，急彎處洪峰宣洩不及產生溪岸溢流，並造成農地損失。

農業局指出，本工程以安全排水為前提，縮小擾動及補償設計為主軸，經評估保留功能完好的護岸主體，僅以砌石工法進行基礎補強，縮小工程規模，現地取材採用砌石生態工法，營造多孔隙環境，創造多樣性生物棲息空間。

▲ 新北市政會議農業局獻獎予市長侯友宜。

農業局表示，施工期間利用灘地土石方進行圍堤導水，降低施工對水體污染衝擊，同時保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石，並恢復魚道功能，保護原有動植物生態，以親水不侵水的概念將溪岸改造為複式斷面，兼具保有枯水期的逕流水深，及維持與水生環境的緩衝空間，可近觀而不干擾，使其具備景觀及休憩功能進而發展特色農村物產及觀光，有助於地方上生態及人文事物推廣傳承生態教育，推廣生態藍帶治理概念，實負永續傳承意念。

農業局說，工程於2019年7月開始施作，施工期間因正值汛期，除經歷利奇馬及米塔颱風侵襲，亦需隨時注意因豪大雨造成溪水暴漲，另外為了友善生態環境，施工過程維持下游穩定水質水量，未造成下游水質污染，在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工，於12月9日提早完工，工程透過資源再利用，增加防洪空間改善農地淹水，維持生態廊道通透性，創造田園景觀的臨水休憩環境。

農業局長李玟表示，農業局提倡工程友善環境，保障人民生命財產同時也減少對環境的影響，感謝國家卓越建設獎的肯定，農業局未來會持續秉持工程與生態互利共榮的整治理念，完成農業環境的基礎建設。

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