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登山健行搭輕軌皆可買菜　新北希望市集優質農特產無所不在

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▲ 登山健行搭輕軌皆可買菜 新北希望市集優質農特產無所不在。（圖／新北市農業局提供）

▲ 登山健行搭輕軌皆可買菜，新北希望市集優質農特產無所不在。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為滿足新北市廣大市民農產消費需求，新北市政府農業局辦理「新北希望市集」計畫，現在已有19處市集據點，不論是登山健行，還是搭輕軌捷運，都能隨手買到新北優質農特產，提供市民多元便利的選擇！

農業局表示，新北市是全國人口數最多的行政區，消費潛力非常高，同時特色農產品也非常多元，品質極為優良，市府秉持「先創通路、再開農路」精神推動市集計畫，讓農友能在新北各地推廣自產優質農產，避免中間剝削， 在這些年與在地農友、各區農會及台灣農民組合協會共同合作下，逐步建立「新北希望市集」品牌。

農業局說，近年也透過「主題式拓點」及「異業結盟」，讓市集跳脫原有框架，營造「新鮮農產、智慧友善、多元活力」等新品牌定位，像是淡水及碧潭的希望市集，定期與咖啡爽及斜槓職人團隊合作，引進咖啡、文創及輕食等元素，透過異業結盟擴大辦理市集行銷，提升農友收益。

▲ 登山健行搭輕軌皆可買菜 新北希望市集優質農特產無所不在。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北希望市集與斜槓職人異業結盟。

另外也與交通部觀光局北海岸及觀音山風景管理處合作，共同輔導觀音山硬漢嶺農夫市集，結合北觀處活動共同行銷市集品牌。除了實體市集外，農業局也與淡水區農會合作，於淡海輕軌紅樹林站設置無現金多元支付智慧型販賣機，販售小農有機蔬菜及各式農特產，打造了新型態市集營運模式。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，積極協助在地小農拓展農產銷售通路，將原有假日農夫市集整合為新北希望市集，除協助經營場域改善，更辦理市集特色營造，現有19處市集各有特色，有鄰近觀光老街的淡水、鶯歌及石碇市集，也有適合情侶約會的碧潭、雙溪市集，要登山健行也有觀音山硬漢嶺及深坑炮仔崙市集提供選擇。

另外，還有位處石碇國道休息站的快捷市集、三井OUTLET的百貨市集及青農市集，每個市集各有特色，在新北各地登板上場，準備發光發熱！希望各位市民好朋友能夠多多前往我們的特色市集，以實際行動支持新北在地小農，讓我們全民一同逛市集，振興經濟不缺席！

農業局表示，8月8號父親節在淡水希望市集將與咖啡爽及斜槓職人再次合作舉辦「淡水咖啡節」，由新北小農、咖啡師及手作職人組成50攤展售市集，現場有手沖咖啡及咖啡知識體驗課程、DIY馬賽克拼貼花瓶教學，同時為了響應父親節並振興經濟，只要帶爸爸前往市集消費（不限金額）或是使用200元面額即送1杯市價約120-150元現沖手沖咖啡（或精品咖啡耳掛包），使用500元面額振興券消費更加贈1包彩田米餅，可以說是買越多、送越多哦！

「美麗最大的祕密」

▲ 登山健行搭輕軌皆可買菜 新北希望市集優質農特產無所不在。（圖／新北市農業局提供）

▲ 登山健行搭輕軌皆可買菜 新北希望市集優質農特產無所不在。（圖／新北市農業局提供）

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