3.1萬坪新北最大宏匯廣場7／31開門見客　消費滿3千送200

▲宏匯廣場7月底試營運。（圖／宏匯廣場、遠雄廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

瞄準新北市地區約180萬人口的宏匯廣場，挟著3.1萬坪新北最大賣場的氣勢，在7／31正式對外試營運，適逢振興券發放的消費高峰期，結合手機APP加入會員，全館除餐飲超市之外，不分業種消費滿3,000元，直接回饋200元抵用券，持紙本振興券消費不論金額，均贈送一本價值700元的「吃喝玩樂購」手冊，可抵用全館餐廳小吃消費。

位於新莊副都心的宏匯廣場，營業面積約3.1萬坪，其中餐飲佔25%、零售則佔50%，而娛樂業種佔比25%，是少見的高佔比，宏匯廣場總經理陳玉寶表示，這是百貨發展的趨勢，民眾不會只買東西就離開，而是能在賣場多停留半天時間，當作是生活習慣的一部份。

其主打的娛樂空間包含挑高10米的攀岩場、350坪南夢宮授權的「VR ZONE NEW TAIPEI 」、12廳規模電影院、日本Sony Music海外首家Zepp New Taipei，可容納數千人舉行演唱會、表演跟戲劇等，進4000坪的規模。

而館內主題餐廳、美食街小吃與伴手禮共有76家，包括20家餐廳、5家咖啡廳、22家小吃、29家伴手禮點心。其中10家為百貨首店與新北首店，包括Nara Thai Cuisine、饗泰多、Gino Pizza Napoletana正統義大利拿坡里披薩、燒桶子韓式燒肉、黃家快哉亭、明森宇治日式抹茶專賣店、阿本紅蔘咖啡館、KINGMAUII與客美多咖啡。

試營運期間正逢政府發放振興券，加上暑假期間民眾出遊的消費商機，宏匯廣場在手機APP與玉山銀行聯名卡各項優惠，也在對外正式營運前到位。民眾下載「超級匯」APP加入會員，消費滿3,000元即贈200元抵用券。

若是新戶申辦玉山宏匯廣場聯名卡綁定振興券，並於APP內輸入該信用卡，試營運期間館內刷3,000元，層層回饋包括新戶首刷禮500元、刷卡滿額禮100元、百貨滿額禮200元、振興加碼1000元，以及政府回饋的2000元，回饋金額最高可達3,800元。

業者表示，宏匯廣場為三重、新莊、蘆洲、五股、泰山5區共180萬人口中，唯一一家百貨商場，共有310個品牌進駐，兼顧娛樂、物販與餐飲，主打全客層，也是未來台北車站商圈雙子星的前哨站，首年5個月營業時間，營收目標18億元，年度業績目標則為40億元。

同樣位於新北市的iFG遠雄廣場，也推出第二波「振興紙本券滿千送百」活動，8／2前消費滿1,000元，加贈100元抵用券，滿2,000元贈200元元抵用券，兌換期間再加碼「好禮現抽現拿」，提供Switch、吸塵器、氣炸鍋等贈品直接現場抽，相較去年同期整體業績成長26.7%，人潮也增加20%。