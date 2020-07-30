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新北「龜吼漁港水環境營造改善工程」　獲頒2020國家卓越建設獎

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▲ 新北「龜吼漁港水環境營造改善工程」 獲頒2020國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北「龜吼漁港水環境營造改善工程」，獲頒2020國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理「龜吼漁港水環境營造改善工程」於23日獲頒2020國家卓越建設獎、最佳環境文化類優質獎，本獎項是由民間社團法人中華民國不動產協進會所主辦，29日在新北市政會議獻獎，由農業局長李玟與漁業及漁港事業管理處長張麗珍代表，將榮耀獻給市長侯友宜。

新北市萬里區龜吼漁港以盛產萬里蟹及豐富新鮮之水產聞名，不僅交通方便周邊擁有獨特自然景觀，漁港旁設有龜吼漁夫市集提供新鮮海產，考量漁民漁作空間年久失修、遊客日益增多，新北市農業局透過前瞻水環境計畫向中央爭取經費辦理「龜吼漁港水環境營造改善工程」，主要改善項目有港區電纜線地下化、岸水岸電智慧型供給系統、海水抽水管路重整、漁港建物美學更新、港區路面重整及岸水電溝槽設置，以提昇漁港遊憩觀光品質，促進經濟發展。

▲ 新北「龜吼漁港水環境營造改善工程」 獲頒2020國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲ 2020國家卓越建設獎市長侯友宜獻獎。

近年來龜吼漁港港內漁夫市集為每月觀光人次可達10萬人以上，旺季時更高達20萬人，結合龜吼漁港鄰近野柳地質公園，成為旅客到訪的旅遊新地標。因此新北市政府團隊於工程施作階段特別將生硬的漁港設施，適度的融入港區美學概念提升港區美感，雖然港區美學僅佔整體工程的一小部分卻是很重要的一部分。

農業局長李玟表示，考量龜吼漁港鋪面及相關漁作設備年久失修，為了提供漁民更優質的作業環境，「龜吼漁港水環境營造改善工程」特別針對漁民需求進行改善，導入岸水岸電智慧型供給系統既方便又節能，希望漁民朋友方便作業之餘也能達成節能的效果，也考量每到假日遊客眾多，透過本次工程也將當地文化特色融入漁港，結合周邊景點及龜吼漁夫市集讓龜吼漁港更適合一家大小前往旅遊。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北「龜吼漁港水環境營造改善工程」 獲頒2020國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲ 2020國家卓越建設獎。

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