香港疫情危害飛行…FedEx工會籲暫停業務！　路透：外籍人士多不遵守規定

▲美國聯邦快遞（FedEx）工會要求暫停香港業務。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

香港新冠肺炎確診數連續1周「天天破百」，且大部分的傳染途徑都不明。代表美國聯邦快遞（FedEx）機組人員的國際航空飛行員工會（ALPA）發出聲明，呼籲公司暫停香港業務，因為先前有無症狀確診的飛行員，被迫住進香港醫院，就連密切接觸的員工都被送往「環境非常困難」的地方隔離，而這些嚴格的疫檢措施正在危害FedEx的飛行員。

國際航空飛行員工會指出，三名確診的FedEx飛行員儘管沒有任何症狀，還是被強迫在香港醫院接受10天的治療；就連密切接觸的員工都必須在「環境非常困難」的地方進行隔離。協會總執行委員會主席切斯（Dave Chase）呼籲暫停香港業務，並表示，「這些情況不僅會對飛行員的安全帶來不可預測的風險，還會對飛行業務造成額外的壓力。」

據了解，在7月8日至28日間，有17名FedEx機組人員確診，其中8名為飛行員。但《路透社》報導指出，在香港許多外籍機組人員都未遵守疫檢規定，如26日就有一名香港網友在推特發文表示，他在太平山纜車上聽到一名外籍人士跟旁邊的人說，他的檢測結果還要兩天才會出來，「你不會相信的，他現在就在山頂纜車上！」

▲香港新冠肺炎疫情再度升溫。（圖／路透社）



不過也有飛行員透露，機組人員抵達香港後，並沒有得到明確的指導方針，告訴他們在等待疫檢結果時該做些什麼，或是什麼事情不能做。

《中央社》指出，港府在29日對機組人員祭出新規，要求定赴港機組人員需在出發前48小時內，需要到擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構，接受檢測並取得陰性結果。

航空公司也須為機組人員提供點對點交通安排，機組人員禁止搭乘大眾交通工具往來機場與下榻處。同時，航空公司也須確保機組人員指在定地點，遵從香港衛生署要求進行自我個離；在港期間應避免與大眾接觸。

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