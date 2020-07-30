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一夜8婦生產7嬰身亡！醫護罷工「產房缺人」…心痛照曝整排小屍體

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▲▼辛巴威醫護罷工缺人接生。（圖／翻攝自推特／@dmagombeyi）

▲ 7具嬰屍整齊排列在桌上。（圖／翻攝自推特／@dmagombeyi）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在辛巴威造成2879人感染，奪走其中41條性命，也嚴重衝擊醫療系統。由於個人防護裝備不足，各地護士舉行罷工。哈拉雷中心醫院（Harare Central Hospital）醫生日前分享一張令人心碎的照片，可見因接生人手不足，一晚就有7名嬰兒死產。

哈拉雷醫院臨床醫生馬貢貝伊（Peter Magombeyi）29日在推特上寫下，「8名孕婦中，只有1人笑著回家。」照片中的文件可見，僅有1名嬰兒活了下來（Live Birth）。另一張照片則是以綠色毛巾包裹的7具嬰兒屍體，整齊排列在桌上。

BBC報導，辛巴威各地護士正在罷工，要求政府提供更好的個人防護裝備，以對抗新冠病毒。罷工使醫院產房人力不堪負荷，醫護人數趕不上待產婦女人數。

知情醫生說明，27日晚間有8名孕婦剖腹產，但其中7名死產。他們透露，工作人員太晚介入，「其中2名母親子宮破裂，需要盡早開刀」，但僅剩的幾名醫護沒有及時動手術，「所以這些嬰兒死在母親的骨盆裡。」

受到罷工影響，該國首都許多小診所人力不足或關閉，導致孕婦湧入哈拉雷醫院。另一名醫生表示，「這種情況每天都在發生，我們能做的只有看著他們死去」，對家屬和新手醫生來說都是折磨。

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