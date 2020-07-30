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香港破產申請數爆增300倍　疫情和美中關係惡化是關鍵

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▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲香港經濟正受疫情和美中關係惡化打擊。（圖／路透社）

記者謝欣辰／綜合報導

香港政府因疫情關係，於3月下旬只提供有限度的基本公共服務，4月破產呈請只有6宗，不少申請被延後；5月恢復正常服務，申請數爆增300倍，達到2079宗，創17年新高，為2003年5月以來最多；6月破產申請回落至886宗，比上月大幅下降57.3%，但與去年同期比依然增加35.6%。

據BBC報導，香港上半年破產申請數依然較往年出現兩位數的漲幅，疫情對經濟打擊由此顯現。香港適當放開疫情限制措施對破產狀況的緩解有幫助，但7月香港疫情突然加重，限制措施去而複返，使經濟復蘇蒙上陰影。

另外，香港破產管理署數據顯示，6月企業強制清盤個案48宗，同比上升65.5%。疫情衝擊下企業倒閉的同時，跨國連鎖店在香港也迎來「關店潮」。像是知名精品路易威登（Louis Vuitton ）、內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、英國洗護品牌Lush、零售品牌Topshop和GAP都接連宣佈關閉在香港的店面。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港許多觀光景點都空空如也。（圖／香港迪士尼／路透）

香港最大航空公司國泰航空在疫情衝擊下，不得不求助政府注資度過難關。6月該公司向香港特區政府發行優先股與認股權證，並接受對方過渡貸款，合共273億港元。但國泰的苦日子並沒因此轉好，該公司發佈盈利警告，稱預計上半年虧損99億港幣，6月國泰和港龍合併的旅客量同比跌幅99.1%，只有二萬七千多人。

香港本土的旅遊景點海洋公園也在政治風波和新冠肺炎疫情下身陷財困，同樣向政府求援。倘若沒有香港政府的財政支持，將在6月結業。港府正向立法會申請54億港元，試圖救活這個養了大熊貓、海豚、企鵝等7500隻動物的主題樂園。

美國總統川普之後又宣佈簽署《香港自治法》，取消美國給予香港貿易上的特殊地位。隨即下達指令按這部法律的授權採取一連串措施，包括取消對香港出口敏感技術無須首先取得許可的安排等。中美日趨緊張的關係，使作為金融中心和國際貿易及航運中心的香港面臨失去吸引力的長期風險。

7月初，香港美國商會就《國安法》的影響調查了183間在香港運營的美國公司。超過35%受訪者表示，他們的公司考慮在短期或中長期將資本和業務轉移、離開香港。

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