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澳門觀光重挫　上半年入境旅客減8成、酒店公寓住客少7成

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▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情影響觀光業發達的澳門。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

據澳門特別行政區政府統計暨普查局29日公開資訊，今年上半年受疫情、入境檢疫措施影響，澳門的酒店及公寓住客年減73.5%至183萬人次，另入境旅客共326.89萬人次，較上一年度減少83.8%，今年6月，沒有任何一團參團旅客赴澳門旅遊。

澳門統計暨普查局資訊顯示，今年6月，澳門保持對外營業的酒店及公寓共109間，可提供3.5萬間客房，較去年同期減少10.6%；其中，6月入住的大陸住客6.7萬人次，香港住客1.1萬人次，部分酒店因應疫情趨緩推出優惠活動，澳門本地住客成長4.2%，達5.3萬人次。

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情期間的澳門。（示意圖／路透）

不過，累計今年上半年，澳門酒店及公寓客房平均入住率為27.2%，年減63.9個百分點，6月住客13.4萬人次，年減88%。五星級酒店方面，6月平均入住率為5.8%，年減84.7個百分點。

以觀光角度來看，在維持入境檢疫措施的情況下，6月沒有參團旅客赴澳門旅遊。今年上半年，澳門參團旅客共25.3萬人次，年減94.9%。另有數據顯示，今年上半年，澳門入境旅客共326.89萬人次，年減83.9%。

人員往來方面，隨近期疫情趨緩，澳門新聞局發布公告稱，自7月29日上午6時起，從粵澳口岸入境廣東暫不實施集中隔離14天醫學觀察的人員，入境後活動範圍由廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等9市擴大至廣東省範圍。

至於外來人員進入澳門方面，澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，7月13日起，澳門將北京和湖北省從高風險地區名單中剔除，也就是說，目前大陸所有城市居民到訪澳門，都不需作14天的隔離醫學觀察。

據《澳門電台》報導，澳門經濟財政司司長李偉農說，政府一直與北京保持密切溝通，爭取大陸重開赴澳自由行，近日關務出入口也進行壓力測試。

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