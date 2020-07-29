便利旅客及早規劃行程　台鐵局最新訂、退票規則出爐

▲為便利旅客規劃行程，台鐵局提早於28天前開放預售訂票。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵局自今年8月5日星期三零時起，開放預售28天乘車票不含訂票日，未來旅客可於乘車日前4週開始訂票，每逢週五可多預訂二天至四週後週五、六、日之乘車票。另車站窗口預售時間為開放訂票日上午9時且訂票後取票不限時間，現場售票與網路訂票連線使用同一座位檔，不另保留座位現場販售，請旅客多加利用網路訂票。

台鐵局特別說明，例如8月5日開放預訂至9月2日乘車票，依此類推，每逢週五可多預訂二天至四週後週五、六、日之乘車票，例如：8月14日開放預訂9月11日週五、9月12日週六及9月13日週日乘車票。



台鐵局其他相關訂票規則調整如下：

一、「花東常態實名制」車票調整為開放訂票日起前3日提供符合資格旅客優先訂票。

二、「連假加班實名制」車票調整為開放訂票日起至乘車前3日提供符合資格旅客優先訂票。

三、TR-PASS調整為30日前開放預購，預購時須選定啟用日（販售當天起算30日內均可選定啟用日），有效期限為啟用日往後連續使用3日或5日（視旅客購買3日券或5日券而定）。

四、團體票訂購期限調整為乘車前2個月至乘車前35天(五週)。

五、退票手續費級距調整如下：

(一)乘車日當天退票：每張按票價百分之二十核收，且不得低於20元。

(二)距乘車日二日至三日：每張按票價百分之十核收，且不得低於20元。

(三)距乘車日四日至二十五日：每張20元。

(四)距乘車日二十六日起：每張10元。



台鐵局提早於28天前開放預售，訂票旅客規劃行程將更加便利，旅遊需住宿時可及早訂房，轉乘高鐵或其他運具時更具彈性，返鄉、返工安排時間更加充裕，國外旅客亦可藉此提早預定來台旅遊行程，歡迎多加利用。



相關資訊請參閱台鐵局官網：https://www.railway.gov.tw

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