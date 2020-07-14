「肥料實名制2.0」明上路　農委會：農民現領、每40KG補助40元

▲農委會副主委陳駿季。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

為讓農友更快速方便購買肥料，農委會從明天起將推動「肥料實名制2.0」，農委會副主委陳駿季表示，肥料將預先配送至農會等經銷點，農友只要到場登記即可購買領貨，不用再等7天，程序更簡便，並持續每包（40公斤）補助40元。

陳駿季說明，本年初因新冠肺炎疫情導致農友恐慌搶肥，為精準供應農友用肥，建立肥料合理調配機制，保障農友用肥權益，今年4月推動預購肥料補助措施，每包補助20-40元，截止今年6月底超過12萬人次提出申請，解除農友恐慌性搶肥的需求。

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▲「肥料實名制2.0」明日上路。（圖／農糧署提供）

陳駿季表示，現在肥料供應穩定，因此農委會再推出實名制購肥2.0措施，明天起只要登記就可購買領貨且有補助，手續更簡便。陳駿季進一步說明，該制度經由系統檢核，可即時推薦合理化施用肥料數量，改善以往農友過量施用化學肥料情形，降低農業生產成本，同時可維護農田地力，友善農業生產環境，亦有將實耕人對接各種政府補助之效益。

陳駿季也強調，為穩定供應農友施肥需求，責成台肥公司工廠全年營運全日生產，並協調其他肥料廠商配合全線供應。此外，台肥子公司培豐肥料廠將於7月15日投產，該廠硝磷基複合肥料日產能約500公噸，台肥公司年產能再提高15萬公噸，並直接供應277家農會，銷售農友耕種所需。

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