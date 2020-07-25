綠島「11天狂湧6萬旅客」！超商全被掃空…居民崩潰喊：不要再進來了

▲台東往綠島8月1日至6日的船票被搶購一空，居民無奈。（示意圖／記者楊鈞典攝）

文／中央社記者盧太城台東縣25日電

疫情趨緩加上沒有颱風，綠島11天湧入逾6萬人次旅客，是當地居民的60倍，綠島居民今天發現8月1日至6日的船票已賣完，懇求旅客「不要再進來了」。

「誇張，怎麼會這樣」李姓綠島居民預計8月初到台東，今天下午上網欲購買綠島到台東的船票，發現從8月1日至6日的票已經被訂空了，他打電話告訴台東親友說「可能沒辦法出去了」。

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新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，加上至今尚未發布颱風警報，天氣穩定，海、空交通未受影響，台東往返綠島、蘭嶼船班和飛機從7月15日暑假開始，班班客滿，今天是暑假的第2個星期，人潮不減，擠爆搭船碼頭。

根據海巡署統計，從7月15日至7月25日進入綠島的遊客超過6萬人次，進入蘭嶼的遊客約3萬人次。綠島平日居民千餘人，湧入的遊客將近綠島居民的60倍。

「可以不要再進來了嗎」李姓民眾說，綠島超商物品不斷的被掃空，還好貨輪未停航還不至於物資短缺，但是滿街的車子讓人有壓迫感，當地居民幾乎買不到船票進出綠島，相當不方便。

當地居民反映，遊客停車都亂停，馬路塞車都變成停車場了。再者綠島並非每個家裡都是做觀光的，希望遊客要停車在一般住戶前，能向住家打聲招呼、尊重住戶並留通道，才不會造成大家不便。

蘭嶼島上同樣是遊客，當地民眾擔心用電問題，6月已發生過3次停電。

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