香山工業區服務中心啟用　單一窗口服務促廠房立體化

「香山工業區服務中心」正式揭牌啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為滿足台商回流產業用地需求，並加速產業升級轉型，新竹市政府今(29)日於香山區行政大樓正式揭牌啟用「香山工業區服務中心」，提供單一諮詢窗口，協助企業了解容積獎勵政策、主動出擊輔導推動廠房立體化，以提升工業區土地使用效率及擴建或更新廠房，新竹市長林智堅說，這是全國第一個都市型工業區服務中心，能讓原本就有亮點光學、春池玻璃等「隱型冠軍產業」的香山工業區，再增加近40億產值及655個工作機會，要吸引更多企業進駐投資。

林智堅說，正值產業結構轉型的關鍵時刻，產業用地供不應求，市府配合行政院祭出的「工業區更新立體化發展方案」，針對香山工業區啟動香山製造業轉型計畫，透過今日設立「香山工業區服務中心」提供單一諮詢窗口，助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題，度過轉型困境。

「香山是新竹和竹科的靠山。」他指出，香山是新竹市傳統製造業基地，也與竹科廠商密切合作，為促進工業區轉型他將啟動三大作，包括成立單一窗口服務企業；鼓勵土地擁有者釋出土地、推動立體化容積獎勵，讓中小企業能在香山工業區購地投資；也將結合產官學研單位，媒合投資者與企業，讓產業轉型升級。

新竹市政府產發處處長張力可表示，「香山工業區服務中心」的設立，將為香山工業區帶來許多變化，如改變香山地形風貌，促成閒置工業區土地活化；改變香山產業型態，鼓勵企業投資技術；以及改變香山薪資結構，增加勞工所得。

他指出，估計將為香山區增加約13.12公頃樓地板廠房面積、新增約39.7億元工業產值及655個工作機會，與新竹科學園區、竹科X基地，一同帶動新竹市產業發展。

產發處說明，市府將公告新竹市工業區立體化方案，並透過服務窗口專線「5401788（一起發發）」，直接提供在地廠商申請立體化的諮詢及預審服務，提供傳統製造業廠房「更新」、「向上長高」的機會，並加速本市優質產業用地之供給，進而活化土地、吸引投資。

香山工業區服務中心說明，「新竹市工業區立體化方案」中，廠商只要新增投資（不含土地價款）超過每公頃4.5億元，平均每公頃再增加投資1,000萬元，可增加法定容積1%，上限為法定容積15%。如投入太陽光電設備或提升能源使用效率，符合一定條件後，可再增加容積，上限為法定容積5%。廠商也可捐贈產業空間，再申請增加容積，上限為法定容積30%。