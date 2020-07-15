新竹市夜市也能用三倍券　免費換動物園門票、抽電動自行車

▲搶攻三倍券商機，樹林頭夜市推出「好吃好玩好有趣」活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

夜市也能用三倍券，新竹市樹林頭夜市今宣布，即日起至9月15日民眾只要憑200元、500元三倍券，夜市就送摸彩券，有機會將市價2萬6000元的綠色能源 QC CUXI 電動機車帶回家，另外，憑500元三倍券兌換夜市抵用券就能獲得限量1000份的新竹市立動物園門票。

新竹市產發處表示，樹林頭夜市是市府委外經營的攤販集中場，營業時間是每星期三及星期五17:00至00:00，知名攤販包含火焰牛排、郭家烤肉等，攤位最高達430個，包含各類小吃、還有遊戲區，非常適合情侶約會或家庭遊玩去處。

為了搶攻三倍券商機，樹林頭夜市推出「好吃好玩好有趣」活動，產發處解釋，夜市每攤消費價位不高，為了體貼民眾使用，樹林頭夜市將可將三倍券兌換成每張50元的夜市抵用券，且以三倍劵200元兌換夜市抵用券即可獲得1張抽獎券，三倍劵500元兌換夜市抵用券即可獲得2張抽獎券及新竹市動物園門票1張。

抽獎最大獎為市價26000元的綠色能源 QC CUXI 電動機車1台，抽獎時間預計為9月25日，得獎名單將公布於主辦單位攸麗雅國際有限公司的官網(活動內容依主辦單位公告為準)。

另外，產發處也提醒，民眾也可不兌換夜市抵用券，直接使用三倍券，另外，各攤商將不定期推出配合三倍券的優惠，詳細資訊民眾可洽各攤商。