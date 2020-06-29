幫助中小企業創新研發　林智堅訪亮點光學實驗室

▲新竹市長林智堅穿上無塵衣，前進隱形眼鏡製程廠區。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市也有隱形冠軍！新竹市長林智堅今化身研究員，參訪全台唯二可「量產」矽水膠隱形眼鏡的亮點光學實驗室，林智堅說，竹市與中央合作SBIR補助，幫助中小企業創新研發，亮點光學就是107年成功案例，藉由補助開發出抗菌又透氧的矽水膠隱形眼鏡，外銷至歐洲。今年SBIR即日起受理申請，總補助金額達2400萬，藉由創新讓企業可拓展通路、增加營收。

林智堅穿上無塵衣，前進隱形眼鏡製程廠區一探究竟。亮點光學表示，他們成立不到5年，透過SBIR補助，從過去以代工升級成創立自有品牌安沛適，他們是全國第一家擁有「抗菌結合透氧」矽水膠隱形眼鏡技術，此款隱形眼鏡，讓眼睛不會酸澀，更可減少水腫、眼紅狀況發生，更因此銷往海外，去年獲利也增加2千萬營收。

林智堅表示，在疫情衝擊下，市府考量企業面臨嚴峻的市場考驗，更須將心力放在研發與營運規劃上，新竹市是科技首都，透過創新才能讓產業更加優質，他上任至今，協助許多企業，「請大家不要客氣」，勇於來申請SBIR補助，讓政府與企業一起攜手創新，讓企業能擴大產品通路，營收也能高成長。市府也正積極推動竹科x計畫，將打造公道五路成為新竹市重要的科技廊帶，完成後預計可增加400億產值，創造1萬個就業機會。

亮點光學董事長鄒宓富表示，中小企業的創新計畫最需要的就是資金，協助企業降低研發階段的資金壓力、提升研發動力。亮點光學今年再開發出矽水膠彩片，如同美瞳片，持續推出更新產品。

產發處表示，新竹市地方型SBIR已辦理第8年，每年補助超過25間企業，成功案例包含毛小孩尿液的檢測筆、在家就能釀啤酒的智能化精釀啤酒配方系統等。促進企業創新，除持續輔助具地方特色的產業領域，今年特別針對香山機械、製造業與設計導入的研發計畫，以及受疫情影響的企業，給於加分鼓勵。

產發處表示，新竹市SBIR專案將即日起至7月24日受理申請，總計2400萬鼓勵創新，每家企業最高補助100萬元，今年將計畫申請升級為「全面線上申請」的方式，並鼓勵企業攜手合作「聯合申請」。

為協助企業申請流程順利、提高獲補助成功率，將舉辦免費「廣宣說明會」與「計畫書撰寫及簡報技巧課程」，誠摯邀請新竹市內中小企業踴躍報名參加。報名及申請方式請詳閱計畫網站(https://hccitysbir.org/)，如有任何諮詢服務需求，歡迎電洽計畫專線0800-600-333。