疫情衝擊宅經濟逆勢成長　林智堅參訪普羅森3D列印

▲新竹市長林智堅普羅森科技。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

疫情衝擊全球產業，在竹市香山的普羅森科技訂單卻逆勢成長2至3成，他們不是口罩商，而是近年最夯的3D列印廠商，疫情引發宅經濟，歐美等國民眾在家玩起3D列印，連帶拉抬他們業機。普羅森為全台最大光固化3D列印機廠商，他們外銷高達7成，客戶含括漫威漫畫、 SEIKO等，除了應用在製造業，更可跨足應用在珠寶、牙科植牙、矯正等領域。

新竹市長林智堅今參訪隱身在香山小廠房的普羅森科技，普羅森創業人董事長吳彞任、董事長李昌憲說，在歐美等國颳起DIY風潮，對於國外客戶來說，3D列印機就像車庫裡的工具箱常見，看上3D列印機商機，兩人便辭職創業，他們打造出的光固化3D列印機有更高解析度，並推出低價、高價位機台，最便宜僅需台幣7千多元，普羅森科技3D列印機頗受日本公仔界喜愛，知名客戶更包含GOOGLE

、美國海軍等。

高CP值的光固化3D列印機，讓普羅森科技短短三年公司規模便由起初的3人擴增至目前的50人，營收迅速成長至新台幣1.4億元，今年成長更預估高達6億元。

除了一般民眾在家小實驗室，普羅森科技更跨足專業領域牙科、珠寶設計等，李昌憲董事長說，若要植牙、矯正牙齒，得先有齒模，以傳統方式打造齒模，至少得先花上3小時，改以光固化3D列印機，只需半小時，「幫助齒模師更加省時省力」，過去假牙只能用手捏，改以光固化3D列印，大幅縮短病人等待時間，也節省成本。

針對植牙，吳彞任則說，過去植牙得先劃一刀，再依據牙醫師經驗找出正確植牙點，再把其他傷口縫起來，近期牙醫改革，改用模型直接對應找出植牙正確位置，避免沒必要傷口，他們光固化3D列印機有高解析度，更受牙醫青睞，另外，他們更看好牙齒矯正「隱式美」風潮，「隱式美」就需以3D列印機打造，他們也與陽明醫科合作，提供機台，以供實作。

吳彞任、李昌憲補充，創業初期，他們很感謝新竹市府便利貸的協助下，讓公司技術團隊能專注於光固化技術的發展，透過由網路社群拉近公司產品與使用者之距離，不斷地研發製造愈趨理想化的3D列表機及耗材。

新竹市政府表示，香山工業區產業兼具傳統與創新，以普羅森科技來說，只要有一台3D列表機就可以印出各式各樣的客製化產品，不但大量節省時間人力成本，且高度客製化的特性，讓生產者不需要太擔心產品生命週期問題。

產業發展處表示，新竹市不僅有科學園區，坐穩台灣經濟產業龍頭，還有許多默默耕耘的產業正在閃閃發光。未來將持續透過更多的產業輔導資源例如新竹市中小企業創業便利貸或新竹市地方型創新補助計畫(SBIR)等，提供在地產業更多支援。

產業發展處長張力可指出，許多產業受疫情影響，政府也積極規劃振興計畫，未來將推動「工業區更新立體化發展方案」，加速推動廠房更新並鼓勵企業投資研發。