林智堅訪鑫林玻璃　「夢幻水晶球」全球市佔5成

▲新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹又見隱形冠軍，新竹市長林智堅參訪全球水晶雪球最大供應商鑫林玻璃，專產高品質、無水泡水晶玻璃球，不用搖晃、只要旋轉發條，雪球裡就自動飄雪，搭配亮片自噴專利，在歐美極暢銷，迪士尼、環球影城、星巴克、Costco、Walmart都是長期合作客戶，在全球市佔率達5成，竹市10月將舉辦台灣設計展，也預計攜手鑫林，導入享譽全球的設計力。

新竹市是玻璃故鄉，新竹市的鑫林玻璃就在此起家，看見歐、美耶誕節商機，專精於水晶玻璃球製造，他們以玻璃技術為基礎，將各類模型放入水晶玻璃球中，利用玻璃反射，產生出放大光學效果，再搭配柔和音樂、飄雪，讓水晶雪球更加夢幻。

鑫林所生產的水晶玻璃球全球產量第一，全球市佔率達5成，迪士尼、環球影城、星巴克、三麗鷗、大型通路商Costco、Walmart等都是鑫林玻璃的客戶，第二代董事長何奕勳說，「無氣泡水晶球」的高端技術，是鑫林玻璃拿下全球各大廠訂單的關鍵，他們也積極研發新產品，已申請到自動下雪等超過1000多個專利，還有各種雕刻技術，可幫客戶客製化各類水晶玻璃球。

林智堅表示，水晶玻璃球是每一個小孩共同的回憶，他小時候也有一個爸爸從國外帶回來的水晶玻璃球，那時候每天晚上，他一定看水晶玻璃球，聽一下音樂，「真的很幸福」。

林智堅說，水晶玻璃球工藝帶給全世界人們幸福感， 就像新竹市府也是同樣希望帶給市民滿滿幸福，讚爾藝術母公司鑫林玻璃從代工做起，變成台灣之光，尤其是第一代何永川更還熱心公益，讓人敬佩，未來，希望透過台灣設計展等新竹辦理的大型活動，讓大家看見台灣中小企業創造力、能量。

鑫林玻璃董事長何奕勳補充，鑫林玻璃為新竹在地起家的台灣之光企業，歷經三十餘年的努力，從小型玻璃工坊開始，跟隨政府產業升級的政策，將企業發展成專精於玻璃、陶瓷、金屬、冷瓷等各種材質的禮品製造商，客戶遍及全球。

鑫林玻璃也不斷創新，從原來代工水晶玻璃球到目前推出「讚爾藝術」品牌，讚爾表示，他們盼突破水晶玻璃球華麗框架，他們請來台灣多個設計師，將最夯元素「厭世、冒險、電玩、突破自我」都融入水晶球內，將水晶玻璃球轉變成藝術品，可以呈現出各類議題，其中厭世類的樹酯雕刻在中國廣受好評。

產發處處長張力可說，2020年台灣設計展在新竹市舉行，讚爾公司在經濟部與台灣設計研究院的計劃輔導下，引進外部商品設計專家的協助，更加強化內部設計團隊的人力能量。