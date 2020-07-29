李眉蓁高雄問題連5錯！年輕人失業率結巴回「非常高」…網酸爆：跟高雄很不熟

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁北上台北錄節目，遭桃園市議員王浩宇連五題考倒。（組圖／實習記者方敬攝、記者洪靖宜翻攝）

地方中心／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁決定投入選戰以來，爭議不斷！日前她上節目面對桃園市議員王浩宇提問高雄相關問題，連連被考倒，節目片段也被臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」PO上網，直言「真的跟高雄很不熟耶~~」。影片曝光後，網友紛紛湧入狂酸。

李眉蓁日前遭爆論文有96%內容是抄襲他人，事後她才落淚道歉，決定放棄中山大學在職班碩士學位，之後李眉蓁婆婆因力挺她爆出一番「我講的全部都是真的，我若說假話胸部會變小」的言論，可說是一波未平一波又起，爭議連連。

粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」29日下午1時許，在臉書上分享李眉蓁上節目的影片狂酸，「李眉蓁今天上節目，被問到高雄的相關問題，答錯一堆耶，被問說高雄青年失業率，李眉蓁只回答很高，但數據多少講不出來...真的跟高雄很不熟耶~~」。

▲李眉蓁29日北上受邀參加「YAHOO鄉民大會」節目錄製 。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

李眉蓁面對王浩宇一連詢問6個問題，僅第一個「高雄市有幾個行政區？」答出正解「38個」，其餘包括最北、最南、人口最多、人口最少的行政區，以及「高雄年輕人失業率是多少」全都答不出來，針對最後一個問題，李眉蓁還稱，「高雄的年輕人，現在失業的狀況率，呃...高雄現在的失業率真的非常高啊，那你欸，這個數據我可能現在目前...」，當場被王浩宇打臉。

打馬悍將粉絲團貼文一出後，網友紛紛留言猛酸，「車輪黨的候選人不必太瞭解高雄啦，只要會唬爛，會喊口號，會抄襲，會假哭，就夠資格參選了！」、「完全沒用心！啥米高雄事、你的事！根本放屁」、「厲害抄襲蓁，三屆議員，了然啊！」、「是上課睡覺突然被老師叫起來問答的那種反應」、「能全錯也真的是人才了」。

▲打馬悍將粉絲團PO文狂酸李眉蓁，「真的跟高雄很不熟」。（圖／翻攝自Facebook／打馬悍將粉絲團）

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