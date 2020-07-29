獨／「一滴血」惹怒白虎刺青男　小孩不是我的！醫曝「綠帽時間」：當兵

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

知名兒科醫師王韋力在自己的臉書粉專po文，表示自己近期遇到一對新手爸媽，爸爸到診間表示要進行親子鑑定，原來是剛出生的小孩血型是B型，但自己是A型，老婆是O型，懷疑小孩不是親生的，王韋力當場表示可以進行「滴血認親」，結果大逆轉，讓原本氣呼呼的父親踏出診間時，反而換成老婆一臉火大。

▲高雄市新正薪醫院小兒科醫師王韋力表示自己近期遇到一起滴血認親 。（圖／記者吳奕靖攝）

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王韋力表示，日前在診間看診的時候，遇到了一對新手爸媽，看診之前護理師還特別提醒：「這家人的問題有一點麻煩」，結果這對新手父母一走進來的時候，雙方的臉色都不太好看，尤其是先生是一臉殺氣，還沒等到醫師開口，這位父親就咬牙表示自己要進行「親子鑑定」。王韋力轉述這名爸爸的話：「我們出院的時候，那間醫院跟我們說這個囝仔的血型是B型，我是A型，老婆產檢時醫院說是O型，A型跟0型有可能生出B型的小孩嗎？醫生你說看看，甘吾摳靈？（台語：有可能嗎） 甘吾摳靈？」。

王韋力還強調這句「甘吾摳靈」很像電視劇進廣告前的高潮一樣，每說一次就升高八度音，多十分貝。他一聽就知道發生了什麼事，不過還是提醒這名父親不需要進行親子鑑定，只要透過「滴血認親」就可以了，就在半個小時之後，檢驗結果就出來了。

▲高雄市新正薪醫院小兒科醫師王韋力表示自己近期遇到一起滴血認親 。（圖／記者吳奕靖攝）

當這對夫妻再次進到診間，父親一樣是氣噗噗，媽媽一臉冷冷不說話，自己就像是頒獎典禮的頒獎人拆著檢驗報告的信封，王韋力說：「寶寶應是B沒有錯」，一聽到這邊爸爸的臉上蹦出青筋，眼球布滿了血絲，但是接下來的話卻讓結果大逆轉，王韋力說這是「滴血認親過程最經典的30秒」，因為爸爸也是B。

當講出了這個結果，先是一旁已經一個小時都沒講話，臉色很臭的媽媽。她眼珠含淚，緊閉雙唇，從「沉冤得以昭雪」的還我清白樣，漸漸嘴角上揚、目光粼粼地「等一下就跟你好好算帳」的勝利者姿態，就差沒說句：「謝~包~大~人~」。然後爸爸的眼神從殺氣全無、頓時放空、有點開心、不好意思，然後開始裝傻：「哈哈，哈哈，我就說嘛，她那個鼻子跟我很像」，手臂上那隻白虎遠遠看都快變白老鼠了。

最後，王韋力還問了一句，爸爸的血型之前是誰幫你驗的，爸爸扯自己是在當兵時候驗的。雖然王韋力笑談這個看診經驗，但他也說這種情況每隔一段時間就有夫妻會在診間上演這種戲碼，提醒夫妻之間還是多一點信任，才不會鬧出這種很尷尬的情況。

▲高雄市新正薪醫院小兒科醫師王韋力表示自己近期遇到一起滴血認親 。（圖／記者吳奕靖攝）