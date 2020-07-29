獨／「老爸不是我！」滴血認親準確？醫曝「這原因」：先別怒

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

八點檔看太多，血型不符竟要求醫師做親子鑑定！高雄市一名新手爸爸帶著太太和未滿月的嬰兒到新正薪醫院小兒科就診，一劈頭就要求醫師幫忙做「親子鑑定」，小兒科醫師王韋力表示，這種情況，每個月都會碰到，不過檢測血型判定親子關係真的會準嗎？王韋力醫師說：「有特例」。

▲新生兒血型與父母不符，可透過血型檢測判定親子關係。（圖／記者吳奕靖攝）

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小兒科醫師王韋力在臉書上分享有趣的看診經驗，一對新手爸媽帶著新生嬰兒到院內就診，爸爸眼神帶有殺氣地向醫師表示：「我們出院的時候，那間醫院跟我們說這個囝仔的血型是B型，我是A型，老婆產檢時醫院說是O型，A型跟0型有可能生出B型的小孩嗎？醫生你說看看，甘吾摳靈？」

▲網紅醫師王韋力。（圖／記者許宥孺攝）

不過血型檢測真的能做為親子關係的判定依據嗎？王韋力表示，曾聽同事分享，一名孩子的血型與父母並不同，爸爸覺得很奇怪，提議到醫院做親子鑑定，初步做血型檢測後，結果竟是「不符合」，媽媽當下表示：「不可能！」更強調，「沒有奇怪的事發生！」不過爸爸的檢測結果也如同自己所知的血型，並沒有記錯，但為了要給爸爸一個交代，所以醫師進一步安排這對夫妻做親子鑑定和檢測特殊血型，結果基因部分為符合，血型則為罕見的「亞孟買血型」，判定結果為符合親子關係。

王韋力解釋，較常聽到的是Rh血型，其中又分為陽性和陰性，而另一種就是罕見的「亞孟買血型」，歸屬在ABO血型系統，因其紅血球表面無法表現ABH抗原，所以檢測報告通常判定O型，為特殊血型，目前在台灣約8000人有1人是亞孟買血型。

▲新生兒血型與父母不符，可透過血型檢測判定親子關係。（圖／記者吳奕靖攝）

王韋力表示，其實臨床上並不常見，自己也只遇過一例，通常家長遇到此類糾紛，初步檢查嬰兒五官就能判斷是否為「親生兒」，也可進一步做血型檢測，但是目前業界所遇亞孟買血型案例，經血液檢測結果也都符合親子關係，所以臨床上遇到血型配對不合的話，會建議患者檢測h抗原，就可以確定是否為亞孟買血型。

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