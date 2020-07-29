王浩宇考「高雄小學堂」！李眉蓁連5題慘敗…臉色凝重反擊：桃園有幾間廟？

▲李眉蓁上「Yahoo鄉民大會」 。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁29日北上受邀參加「YAHOO鄉民大會」錄影，不過桃園市議員王浩宇也準備了「小學堂」來考李眉蓁，不僅追問高雄行政區、區域人口等問題，李眉蓁多數都答錯，而李眉蓁也不甘示弱，反問桃園有多少廟宇，同樣讓王浩宇答不出來。

李眉蓁29日北上受邀參加「YAHOO鄉民大會」錄影，與主持人郭子乾扮演「韓國魚」，台南市議員謝龍介、桃園市議員王浩宇、民眾黨公關事務長吳怡萱、YAHOO政治評論員黃暐瀚、鄉民女神克萊兒同台。

▲李眉蓁上「Yahoo鄉民大會」 。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

桃園市議員王浩宇一上場，就給李眉蓁「小學堂」測驗，表示要問高雄相關問題，首先他問：「高雄市有幾個行政區」，李眉蓁答「38個」，再問最北的行政區？李眉蓁說：「就那瑪夏」，王浩宇說；「是桃源區」，接著再問最南的行政區，李答：「小港區」，王浩宇回：「錯，是林園區」，下一題問：「人口最多」，李眉蓁說是三民區，不過答案是鳳山區，而人口最少為何？李眉蓁說「那瑪夏」，不過又被王浩宇打臉是茂林區。

王浩宇繼續追問，高雄年輕人失業率是多少，李眉蓁想了想僅表示，「高雄失業率真的非常高，數據目前沒有…」，一旁主持人郭子乾趕緊插話緩頰，但可以發現李眉蓁臉色轉為凝重，王浩宇補槍質疑，李眉蓁對高雄地理環境不瞭解，怎麼好好扮演市長的角色，疑惑為何國民黨會找她出來選。

李眉蓁也立刻反擊，表示沒先前知道王要問這些問題，但她強調「知道高雄人想要的是什麼」，不會像問韓國瑜那種很細的問題，她說：「我從小在高雄長大，我知道高雄要的是什麼，而不是幾個人哪邊最南最北，民進黨執政20年高雄人到現在還在買水，現在還有空污，你沒有時間給我改變，但你們已經做了20年。」

李眉蓁加碼反問王浩宇：「你是桃園議員，桃園市總共有幾間廟？」王說：「這問題太複雜了，我問你你知道嗎？我不知道你有什麼未來，我只知道你在雪碧裡加糖。」台南市議員謝龍介也加入戰局，雙方唇槍舌戰。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

楊秋興轟洗學歷「不分黨派都有」：這些人心裡應該很虛！ 曝市長補選要投他

高雄市長補選政見會8月1日登場！吳益政：怎麼將政策傳達給市民最重要