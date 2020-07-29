男友「刀柄狠插下面」！她遭捅一摸滿手血…虛弱求助：我要死了　幼子目擊哭喊

▲男子懷疑女友另結新歡，竟持刀炳插入對方下體，事後又持刀狂捅遭判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子因懷疑女友另結新歡，雙方發生激烈肢體衝突，他更使用水果刀的刀柄插入女友下體，直說「要挖壞掉」、「不給別人用」，一個月後又因想看女友手機爆發爭執，不顧幼子就在一旁哭喊，拿出水果刀朝女友猛捅，導致對方傷重，醫院一度發出命危通知。男子事後遭判刑10年6月，可上訴。

判決指出，阿進（化名）與小凡（化名）是同居男女朋友的關係，由於阿進先前曾對小凡施暴，法院2017年12月5日核發保護令，他於2018年10月間搬出小凡租屋處。2018年10月16日晚上，阿進帶著2人所生的小孩到小凡租屋處洗澡、哄睡，小凡深夜10時30分許返家，驚見男友竟在房間內，隨即請他離開。

此時，阿進懷疑小凡是不是另結新歡，雙方爆發激烈爭執，沒想到阿進先是賞小凡一巴掌後，強壓對方脖子、胸部，用手伸進小凡下體抓刮，還稱「要把妳挖壞」、「不要給別人用」。小凡只能哭著求阿進「不要這樣」，最後找空檔衝進廚房內拔水果刀護衛在胸前，哭喊「要死一起死」。

阿進隨即上前奪刀，過程中水果刀的刀柄跟刀身脫落，他隨即將刀柄撿起來，狠插進小凡的下體，還稱「要挖壞掉」，弄得小凡全身傷痕累累，最後見到幼子在一旁哭喊，且聲響驚動租屋處管理員打電話報案，2人被警方帶往派出所才罷休。

但2018年11月21日傍晚，阿進又因為想偷看小凡的手機，雙方爆發拉扯，他竟趁著小凡蹲下身時，持水果刀猛刺小凡胸部、腹部、後背、四肢。小凡感到劇痛伸手一摸才發現滿手鮮血，只好忍痛手腳並用阻擋阿進，期間電話響起，阿進才停手，小凡隨即接起電話向姊姊表示，「姊姊我快死了，快幫我報警」整起事件因此曝光！

警方獲報到場，趕緊將人送往醫院急救，小凡因傷勢過重，醫院一度發出命危通知，所幸經緊急開刀並送入加入病房治療後，才撿回一命。雖然阿進否認有持刀柄性侵小凡，只承認刺殺部分，但法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，依強制性交部分罪判他有期徒刑4年6月，另依殺人未遂罪判阿進有期徒刑8年，應執行有期徒刑10年6月。全案仍可上訴。

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