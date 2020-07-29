　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友「刀柄狠插下面」！她遭捅一摸滿手血…虛弱求助：我要死了　幼子目擊哭喊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子懷疑女友另結新歡，竟持刀炳插入對方下體，事後又持刀狂捅遭判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子因懷疑女友另結新歡，雙方發生激烈肢體衝突，他更使用水果刀的刀柄插入女友下體，直說「要挖壞掉」、「不給別人用」，一個月後又因想看女友手機爆發爭執，不顧幼子就在一旁哭喊，拿出水果刀朝女友猛捅，導致對方傷重，醫院一度發出命危通知。男子事後遭判刑10年6月，可上訴。

判決指出，阿進（化名）與小凡（化名）是同居男女朋友的關係，由於阿進先前曾對小凡施暴，法院2017年12月5日核發保護令，他於2018年10月間搬出小凡租屋處。2018年10月16日晚上，阿進帶著2人所生的小孩到小凡租屋處洗澡、哄睡，小凡深夜10時30分許返家，驚見男友竟在房間內，隨即請他離開。

此時，阿進懷疑小凡是不是另結新歡，雙方爆發激烈爭執，沒想到阿進先是賞小凡一巴掌後，強壓對方脖子、胸部，用手伸進小凡下體抓刮，還稱「要把妳挖壞」、「不要給別人用」。小凡只能哭著求阿進「不要這樣」，最後找空檔衝進廚房內拔水果刀護衛在胸前，哭喊「要死一起死」。

阿進隨即上前奪刀，過程中水果刀的刀柄跟刀身脫落，他隨即將刀柄撿起來，狠插進小凡的下體，還稱「要挖壞掉」，弄得小凡全身傷痕累累，最後見到幼子在一旁哭喊，且聲響驚動租屋處管理員打電話報案，2人被警方帶往派出所才罷休。

但2018年11月21日傍晚，阿進又因為想偷看小凡的手機，雙方爆發拉扯，他竟趁著小凡蹲下身時，持水果刀猛刺小凡胸部、腹部、後背、四肢。小凡感到劇痛伸手一摸才發現滿手鮮血，只好忍痛手腳並用阻擋阿進，期間電話響起，阿進才停手，小凡隨即接起電話向姊姊表示，「姊姊我快死了，快幫我報警」整起事件因此曝光！

警方獲報到場，趕緊將人送往醫院急救，小凡因傷勢過重，醫院一度發出命危通知，所幸經緊急開刀並送入加入病房治療後，才撿回一命。雖然阿進否認有持刀柄性侵小凡，只承認刺殺部分，但法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，依強制性交部分罪判他有期徒刑4年6月，另依殺人未遂罪判阿進有期徒刑8年，應執行有期徒刑10年6月。全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

才跟男友恩愛完…桃園妹感覺「下面有東西」驚醒！見「男友爸在背後」狂抖崩潰

無照開拖板車！26歲男「超載7噸」國道爆胎…衝對向輾斃「奧迪1家3口」下場曝

砍斷17歲弟手掌！台南男拿西瓜刀：嚇嚇他…少年忍痛「撿地上斷掌」躲速食店

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台塑老臣神操作！王永慶遺產10年滾成120億　不留給王文洋原
踩斷4歲兒腿...救球男說話了！館長聽完解釋超火大：回去要痛
快訊／14萬份客庄旅遊券開獎！查詢方式曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向閨蜜哭訴：這輩子最大恥辱！前男友揭密「國小教練的手伸向她」

屏東狂男亂砸車...藍波刀再撂倒2人躺血泊　警搜出「免死金牌」

「我剛跟妳老公...」小三侵門踏戶搶人　員警妻求償百萬結果出爐

加油站男猜中大門密碼　入屋看一圈「只搬走空氣清淨機」

踩斷館長4歲兒腿...救球男說話了！館長聽完解釋超火大：回去要痛罵保母

高公局女職員一早暈倒廁所　同事發現無呼吸心跳…送醫仍不治

基隆知名李鵠餅店遭記帳員侵吞稅款2689萬元　判刑5年

文化部高官貪污原因曝！年收百萬卻包養酒女還送車…幫廠商搶補助2279萬

回嗆吳宗憲結果曝！館長加碼公益捐…又因「欠錢說」挨告：等余天講清楚

網友造謠員林果菜市場土地已賣　市長游振雄提告妨害秘密、毀謗

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

向閨蜜哭訴：這輩子最大恥辱！前男友揭密「國小教練的手伸向她」

屏東狂男亂砸車...藍波刀再撂倒2人躺血泊　警搜出「免死金牌」

「我剛跟妳老公...」小三侵門踏戶搶人　員警妻求償百萬結果出爐

加油站男猜中大門密碼　入屋看一圈「只搬走空氣清淨機」

踩斷館長4歲兒腿...救球男說話了！館長聽完解釋超火大：回去要痛罵保母

高公局女職員一早暈倒廁所　同事發現無呼吸心跳…送醫仍不治

基隆知名李鵠餅店遭記帳員侵吞稅款2689萬元　判刑5年

文化部高官貪污原因曝！年收百萬卻包養酒女還送車…幫廠商搶補助2279萬

回嗆吳宗憲結果曝！館長加碼公益捐…又因「欠錢說」挨告：等余天講清楚

網友造謠員林果菜市場土地已賣　市長游振雄提告妨害秘密、毀謗

丫頭婚後蜜月期　小禎潑冷水：新婚甜蜜是笑話！

欠200萬卡債！八大妹不做S「勵志故事神翻」曝30歲禮物　網勸1行業：超賺

向閨蜜哭訴：這輩子最大恥辱！前男友揭密「國小教練的手伸向她」

「北一女學渣」竄紅！　黃蓉曝建中男把妹老哏

屏東狂男亂砸車...藍波刀再撂倒2人躺血泊　警搜出「免死金牌」

14萬幸運兒抽出！今晚7點「客庄券」開放查詢　領獎懶人包一次看

長子開黑人同學玩笑被處分…艾力克斯終於PO文出聲！　「每個時刻都是教育的機會」

「我剛跟妳老公...」小三侵門踏戶搶人　員警妻求償百萬結果出爐

運動哥衝進公寓「綁架前妻活塞行李袋」　一路拖到荒郊野外…竟拿出鮮花想求和！

游回來了！大魚的祝福整修後重新開放　台南安平3隻可愛鯨魚一次收集

瑪莎拉蒂燒車！萌妹奶音哭喊 「越來越大了」32秒影片讓網笑翻

社會熱門新聞

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

長太正遭嫉妒　嫩妹遭「剮刑」臉一片片被割下

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

老翁闖紅燈撞死　家屬：為何不閃

美艷閨密憂男友被迷走「揪團」施暴　寄宿正妹慘成冤魂

社區公廁傳槍響　保全驚見男自戕

一條線比基尼照瘋傳　名醫61字註解

包尿布、插尿管仍被侵犯　她摔成半癱慘遇狼志工

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

她援交見「超巨」網友後悔了　逃跑不成遭「堅挺」虐待

更多熱門

相關新聞

港女吹風機很燙男友下體！出庭爆哭否認犯罪

港女吹風機很燙男友下體！出庭爆哭否認犯罪

香港39歲麥姓女子自2018年認識32歲的小明（化名），原本論及婚嫁的兩人卻因為麥女性生活不滿足，而以吹風機燙下體方式對小明性虐待。麥女14日出庭時，將兩人性生活細節公諸法庭，表示與男友性交過程從沒滿足，因為對方若戴套幾秒就軟掉，若不戴套就變成幾秒鐘內射精。

想要卻硬不起來！台中男怒拿「酒瓶硬捅」女友

想要卻硬不起來！台中男怒拿「酒瓶硬捅」女友

南韓變態噁警！性侵脫北女19個月　同事裝傻

南韓變態噁警！性侵脫北女19個月　同事裝傻

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

女童遭表哥性侵　石刑後扔至深井　

女童遭表哥性侵　石刑後扔至深井　

關鍵字：

性侵殺人刀柄下體

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面