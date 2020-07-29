連千毅一審獲6罪「判囚7年」…庭長：中上刑度！死對頭大仁哥判決曝光超諷刺

記者洪正達、黃子倩、莊智勝／高雄報導

引爆高雄直播主之亂的網紅連千毅落網後持續收押，今判決結果終於出爐，高雄地院依6項罪名判連應囚7年，庭長楊國祥也坦承「確實屬中上刑度」；對比與連千毅互嗆的寵物店老闆「大仁哥」鄭又仁，僅遭判恐嚇一罪，刑期6個月，還可易科罰金，連千毅的下場可說是相當慘烈。

▲連千毅一審獲6項罪名，遭判囚7年。（圖／記者洪正達攝）

回首2019年9月，因一名女子在臉書PO文提及自己多年前曾遭連千毅恐嚇，鄭又仁看到後在底下留言聲援，不料卻因此遭到連的小弟嗆聲，雙方在網路上爆發激烈口角；當時鄭又仁還譏諷「連董來、連董去，笑死人」，雙方的衝突也進一步擴大到現實中，導致高雄市一連3天發生砸車、開槍、砸店等暴力事件。由於連、鄭2人都是小有名氣的直播主，也因此遭定調為「高雄直播主之亂」。

案發後不久，連千毅狼狽落網，被羈押在看守所期間，風波仍未停息，不但爆出直播賣假貨事件，還曾因申請購買掌上型電視機而引起媒體關切，雖然連千毅申購過程合乎規定，但看守所未避免風波進一步擴大，最終還是禁止連千毅看電視。

在羈押過程中，連千毅不斷遭開庭延押，渴望交保返家的他，在未與委任律師討論的情況下，於最後一次言詞辯論庭中激烈為自己辯駁。委任律師葉銘進為此在庭上砲轟連千毅表現近乎「弱智、低能」。

而今全案偵結，高雄地院29日下午宣布判決結果，連千毅遭依6項罪名判處有期徒刑8年55天，其中1年刑期、與55天拘役可易科罰金42萬元，應執行刑為7年；連千毅罪名包括組織犯罪判刑3年6月、持有可發射子彈具殺傷力之槍枝4年、剝奪他人行動自由5個月、2項強制罪分別判4個月、55天、以及毀損罪6個月。

▲「大仁哥」鄭又仁與連千毅挑釁、互嗆，同樣遭到警方逮捕，但一審僅獲判恐嚇一罪。（圖／地方中心攝）

而當時與連互相挑釁的鄭又仁今僅獲判恐嚇一罪，且刑期為6個月，還可易科罰金，對比連千毅一審7年徒刑，格外諷刺。稍早庭長楊國祥說明連、鄭2人罪名、刑期時，現場記者提問連千毅遭判7年是否過重？楊國祥也表示，連千毅不可易科罰金的罪名為組織犯罪3年6月、持有可發射子彈具殺傷力之槍枝4年，兩罪合併執行依法律規定最少定4年以上、7年6月以下，因此以定刑7年來看，「確實屬於中上刑度」。