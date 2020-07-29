被控與旗下藝人雪碧外遇　林咚咚告郭柏均只要2個孩子「第3個不方便說」誹謗

▲林咚咚控告郭柏均外遇通姦與誹謗罪都不起訴。（資料照／記者李毓康、蕭雅玲攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人林咚咚控告丈夫郭柏均，涉嫌和旗下女團Juccy成員雪碧外遇通姦，還舉行記者會，暗喻他和林咚咚所生的第3個孩子「不是親生」，涉嫌妨害名譽，士林地檢署偵查時，大法官已經解釋通姦除罪化，因此不起訴，至於妨害名譽部分，因勘驗記者會光碟，郭柏均沒有直接說過孩子不是親生的，罪嫌不足，也不起訴。

網紅雪碧(方祺媛)2020年初被爆料和已婚金主郭柏均發生婚外情，還產下1女，郭的妻子林咚咚(林家慧)為此上電視台綜藝節目說明後，決定正式對郭和雪碧提告，郭則是還大動作舉行記者會，自嘲是「台灣第一渣男」，強調與林咚咚婚姻不合，絕對與雪碧沒有關係。

▲雪碧捲入當小三且未婚生女的風波。（資料照／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

因為大法官在5月間做出791號解釋，宣告通、相姦罪違憲，郭和雪碧被控妨害家庭部分，依法處分不起訴，至於郭在記者會上提到孩子的事情時，是說「我跟她(指林咚咚)達成共識，錢妳要多少，妳來找我談，房子也給妳，請妳把二個孩子給我」，記者問：「只要二個？」郭回：「對」。

記者不斷追問下，郭陸續回答：「第三個我不太方便說，你們也不要逼我講第三個的事情」，「沒有(驗DNA)，第三個部份我離家出走以後，我也確實比較少見面」，「這個保留一點空間，你們可以去問林」，記者最後問：「意思是說第三個不是你的？」郭稱「現在不能這樣講」，檢察官勘驗採訪過程，郭並未說第三個非親生，因此認定犯罪嫌疑不足。

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