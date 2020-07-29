神鬼志工9年偷1千萬統一發票獎金　麥當勞叔叔決定不收紙本發票捐贈了！

▲冷姓男子被起訴涉嫌侵占麥當勞叔叔之家統一發票獎金近千萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工的冷姓男子，涉嫌從2011年到到今年為止，利用協助基金會處理民眾捐贈統一發票機會，私吞2千多張中獎發票，兌領將近1千萬元獎金，台北地檢署29日依公益侵占等罪，起訴冷男；另外冷的母親和哥哥，因為涉嫌收受兌獎贓款，但已吐回所餘款項，並提供房子扣押，分獲緩起訴。

「財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會」是由台灣麥當勞在1997年間成立，運作資金來源包括放在全台麥當勞門市櫃檯的捐贈箱，據透露，基金會近年一直有中獎機率變低的感覺，在檢調揪出冷姓志工偷發票弊端後，現在捐款箱上會註明，不再收受電子、紙本發票，希望民眾透過雲端方式捐贈發票。

▲現在麥當勞捐款箱不收紙本發票。（圖／記者劉昌松翻攝）

北檢調查，冷男在金融機構工作，休假時會到基金會當志工，主要協助整理捐贈箱內的統一發票對獎，近年因股票投資操作失利，開始在基金會辦公室偷藏中獎發票，後來乾脆整袋整袋的把發票帶回家，對獎後，再把沒中的送回基金會，中獎的發票則利用在銀行工作取得的人頭資料、或者由哥哥提供名義去兌領。

其中1名遭冒名兌獎的人頭，因為要申辦就學補助，卻被以資格不符為由打槍，申請調閱個人財稅資料，赫然發現多筆「競技」項目收入，趕緊向國稅單位申訴遭冒名兌獎，檢調單位根據兌領紀錄，調閱相關兌領地點監視器，以肉搜方式，鎖定家人中獎機率也很高的冷男涉案，在2020年4月初展開搜索約談。

冷男到案後坦承犯行，檢調統計，冷男光是新式的電子發票就偷拿了2千多張，共兌領近1千萬元，至於傳統的長條形發票部分，因未做電腦建檔，難以估算，冷母和冷兄則承認收到不知來源的現金款項，為了幫冷男求情，冷母還拿出一棟房子供檢方查扣，做為未來可能需要的賠償或沒收準備，冷兄也拿出70多萬元現金，因此除冷男被起訴外，冷母、冷兄分別獲得緩起訴，處分期間1年，各要繳交國庫10萬元、25萬元。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

評論「一條線」比基尼挨告 鄭丞傑感嘆：小時候被教育內褲不能露出來

3女愛上男神引混戰！她被罵：醜女、備胎 超狂未婚妻和前任慘涉2罪名

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻暴衝3分鐘 原子筆猛插戒護員滿頭血...科長逃一劫